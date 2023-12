Narodila se 19. prosince 1925. Kdyby žila, oslavila by zanedlouho své 98. narozeniny. Pamatujete na babku Kropáčkovou z Kameňáků? Neuvěříte, jak byla její představitelka, Anna Vejvodová, v mládí krásná!

Fenomenální herečka

Anna Vejvodová pocházela z Prahy a byla uznávanou českou herečkou. Jako malá se ráda toulala po městě a s partou kamarádů nejraději chodila na zmrzlinu a krmit labutě. Její maminka pracovala jako kadeřnice a naučila Annu se o sebe náležitě starat a být vždy upravená. Anna byla v mládí skutečně krásnou a přitažlivou mladou dámou.

„Byla vždycky šik. Chodili s tátou rádi a často tancovat, měla vždycky krásnou róbu,“ uvedl jeden z jejích synů a dodal: „Maminka byla velice společenská, dovedla se bavit a byla pro každou legraci.“

Jako herečka se Anna Vejvodová proslavila až coby seniorka. Za jejím vstupem na filmové plátno stál uznávaný český režisér Zdeněk Troška, který Annu opakovaně obsadil do komedií Kameňák a Babovřesky.

Anna Vejvodová byla původním povoláním učitelka. Jak sama uvedla, svou profesi milovala. Ambice stát se herečkou nikdy neměla. Přesto se jí v pokročilém věku stala, a to díky Zdeňku Troškovi a naprosté náhodě.

Zdeněk Troška v roce 2003 vyhlásil konkurzy na různé role do své komedie Kameňák. Annu Vejvodovou potkal v pražském metru. Seniorka jej poznala a jako jeho dlouholetá fanynka ho požádala o autogram.

„Šla jsem nakupovat a najednou proti mně pan Troška. Hned jsem po něm chtěla autogram. Podepsal se mi, i když zrovna chvátal na metro. Ještě mi stačil říct, že přesně takovou babču hledá do filmu. Vzal si číslo, a že se prý ozve,“ uvedla Vejvodová.

Hvězda Kameňáku

Slovo dalo slovo a režisér jí nabídl roli v Kameňáku, kde Anna Vejvodová ztvárnila postavu babky Kropáčkové. „Po setkání se Zdeňkem jsem mávla rukou a říkala si, to víš, že jo, to ti tak budu věřit. Za pár měsíců mi ale opravdu zavolal. Myslela jsem si, že je to jen nějaká legrace,“ dodala s úsměvem.

Nejlepší hláška Anny Vejvodové ve filmu Kameňák:

„Ona byla neskutečný živel. Všude, kam přišla, jí bylo plno. Pamatuji si, že když ji přivezli na natáčení, tak mi dokonce vyfackovala jednoho produkčního,“ vzpomínal po letech režisér Zdeněk Troška.

Na filmovém plátně se Vejvodová poprvé objevila v roce 2003 při natáčení filmu Kameňák. O rok později si v Kameňáku 2 zahrála dokonce jednu z hlavních rolí. Vejvodová slavila jako babka Kropáčková takový úspěch, že ji režisér Troška obsadil i do třetího pokračování této komedie.

V postsynchronech ji tehdy v Kameňáku 2 a 3 nadabovala Eva Jiroušková. Troška Vejvodové svěřil také roli stoleté Trůdy v komedii Babovřesky, která se natáčela v roce 2013. Tehdy bylo Anně Vejvodové rovných 88 let.

I přesto, že byla dlouhodobě nemocná a později upoutaná na lůžko, stále věřila, že se na televizní obrazovky vrátí. Svět filmu si zamilovala. Svého návratu se ale Vejvodová bohužel nedočkala. Konec života strávila v pečovatelském domově pro seniory v Praze 6, kde zemřela 2. listopadu 2014. Bylo jí 88 let.

close info David Kundrát / CNC / Profimedia zoom_in Anna Vejvodová byla v mládí opravdu krásná.

