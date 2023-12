Externí autor 17. 12. 2023 12:30 clock 5 minut video

Anna Klevská je v historii známá jako čtvrtá manželka krále Jindřicha VIII. Panovník se s ní oženil z politických důvodů. Nikdy nedošlo k naplnění manželství, protože byla podle něj „ošklivá“. Podle vědeckých rekonstrukcí její tváře máme ale důvod se domnívat, že šlo o historickou pomluvu.

Anna byla dcerou mocného protestantského panovníka Jana III. Klevského. Vyrůstala v Severním Porýní-Vestfálsku v dnešním Německu. Když třetí žena krále Jindřicha VIII., Jana Seymourová, zemřela při porodu, král se brzy pustil do hledání nové, čtvrté manželky. Pro Jindřicha bylo po rozkolu s katolickou církví v Anglii nutné najít v Evropě protestantského spojence. Chtěl uzavřít politické spojenectví s jejím bratrem Vilémem, vévodou z Cleves, který byl vůdcem protestantů v západním Německu. Anně Klevské bylo 24 let, když si v lednu 1540 vzala 48letého Jindřicha. Sňatek měl Jindřichovi přinést politickou podporu a moc, po níž v Evropě toužil.

Seznamka 1540

Při výběru nové manželky byly ve hře Anna a její sestřa Amálie. Námluvy probíhaly poněkud neosobně. Tehdejší doba komplikovala dostupnost informací, tudíž i Jindřich se musel spokojit pouze se zprostředkovanou podobou dívek a jejich popisem. Mnohé popisy, například od německého státníka Thomase Cromwella, byly vylepšené, aby krále přesvědčily k uzavření tohoto spojenectví.

O žádné výjimečné kráse se nehovořilo, budoucí žena panovníka však byla údajně vysoká, štíhlá a opálená. Jindřichovy se do rukou dostala její podobizna z dílny umělce Hanse Holbeina. Král byl s Holbeinovým portrétem velmi spokojen, a tak zařídil, aby svatba proběhla co nejdříve. Cestou do Anglie na ni všichni, kdo ji hostili, pěli chválu. Nevěsta je prý zvídavá, milá a vděčná, přestože se stále ještě učí anglicky.

Nepovedené rande

První setkání snoubenců proběhlo velmi nešťastně. Když byla Anna na cestě do Londýna, překvapila ji skupina maskovaných mužů. Jednalo se o rytířskou tradici a gesto dvorné lásky. Vysoký statný muž středního věku, který vedl skupinu, se snažil překvapenou Annu políbit. Nevěsta však svého ženicha vůbec nepoznala a zmateně jej odstrčila. Odmítla tak v ten moment samotného Jindřicha, který na ni rozhodně nezapůsobil. Protože se Anna zachovala velmi chladně, zhrzený Jindřich o ní začal šířit pomluvy.

close info https://www.royaltynowstudios.com/ zoom_in Jindřich VIII. vyobrazen Hansem Holbeinem

Ošklivka Anna

Navzdory tomu, že jiskra mezi nimi nepřeskočila, proběhla v lednu 1540 plánovaná svatba. Jindřich vytrval celé čtyři noci ve společnosti své novomanželky. Annina nevinnost a Jindřichova netrpělivost spolu s jeho zřejmě občasnou impotencí způsobily, že manželství nebylo naplněno. Král obvinil svou ženu Annu z neatraktivního fyzického vzhledu, kvůli kterému se neuskutečnily manželské povinnosti. Jindřich si stěžoval, že není vůbec taková, jak se o ní říkalo. Má větší nos, jizvy po neštovicích, je velmi nevýrazná a nehezká. Nakonec se Jindřichovi přece jen podařilo sňatek zrušit a manželství bylo po šesti měsících zrušeno.

Nejbohatší žena Anglie

Jindřichovo pošramocené ego bylo pravděpodobně důvodem ošklivých pomluv. Panovníkova ostrá slova si Anna nebrala osobně a zrušení manželství přijala s grácií. To naopak dokazovalo kladné informace o jejím charakteru. Byla prý vždy milá a o králi mluvila jen v dobrém. Jindřichovi se natolik ulevilo, že s anulováním sňatku souhlasila, že jí poskytl obrovské finanční vyrovnání. Jeho ex-manželka se stala přes noc jednou z nejbohatších žen v Anglii. Od té doby se o ní mluvilo jako o „králově milované sestře“.

close info youtube.com zoom_in Moderní rekonstrukce Aniny tváře rozhodně nenaznačuje, že by byla ošklivá.

Rekonstrukce tváře

Byla Anna opravdu tak ošklivá? Na portrétech je zachycena pohledná žena s milou tváří, což odpovídá popisům její osobnosti. Její nos byl možná o něco větší, než se uvádělo. Skutečná podoba byla vytvořena vědci na základě dvou různých portrétů.

První z nich byl první obraz Anny, který Jindřich, kdy viděl. Tento portrét, připisovaný Barthelu de Bruyn, je považován za Annin současný obraz. Oděv a tvář se téměř zcela shodují s Holbeinovým portrétem. Rentgenové zkoumání portrétů přineslo důkazy o tom, že Anna měla na tomto obraze původně větší nos. Ten byl ale přemalován, proto si Jindřich stěžoval, že má mnohem větší nos, než si myslel.

close info royaltynowstudios.com zoom_in Byla skutečně Anna tak ošklivá, jak Jindřich říkal? Posuďte sami...

Druhá rekonstrukce pochází ze slavného obrazu Hanse Holbeina, velmi krásného a lichotivého Annina portrétu. Předpokládá se, že Holbein možná zvolil tento úhel, aby minimalizoval zmíněný větší nos. Holbeinova verze byla použita pro finální Anninu podobu. Rekonstrukce je zasazena do klasického anglickéko stylu, protože její německé šaty bylo velmi obtížné napodobit a po svatbě s Jindřichem by nosila anglickou módu.

