Podivný objekt na dně Baltského moře zmátl vědce. Tak dokonalý kruh neviděli

Baltské moře

Když v roce 2011 skupina potápěčů hledala v Baltském moři vraky potopených lodí, narazila přitom na neobvyklý útvar, který svým tvarem připomínal létající talíř. Objev zvedl vlnu senzace a podnítil další výzkumné týmy, aby se tajemnému objektu podívaly na zoubek.

Vedoucím výpravy, která anomálii objevila, byl švédský lovec pokladů Peter Lindberg. Ten se pokusil objekt ležící na mořském dně v hloubce 80 metrů vyfotografovat, avšak výsledný snímek měl natolik špatnou kvalitu, že na něm nevidíme téměř nic. Zpočátku se tedy spekulace o původu podivného útvaru odvíjely od Lindbergova ústního popisu.

UFO nebo nacistická ponorka

Objekt podle potápěče měřil asi 60 metrů na délku a 8 metrů na výšku a překvapil zejména tvarem dokonalého kruhu, který se v přírodě hned tak nevidí. Jeho hladký povrch byl prý na několika místech narušen prvky připomínajícími rampy a schodiště. Lindberg měl pocit, že našel zkamenělou vesmírnou loď mimozemské civilizace, která se zřítila do Baltského moře před mnoha tisíci lety.

Objevila se také teorie, že jde o havarovanou německou ponorku nebo tajně vyvíjenou zbraň, kterou nacisté navždy pohřbili v oceánu. Anebo o pozůstatky pradávného města pohřbeného pod hladinou.

O zvláštním útvaru pojednává video:

"Bylo by skvělé, kdyby to byla ztracená Atlantida," spekuloval Lindberg. "Samozřejmě může jít o útvar přírodního původu, například sopečného. Ale v dané oblasti se sopky nevyskytují, takže to vědci vyloučili," dodal potápěč.

Odkud se vzal čedič?

Odborníci nad jeho spekulacemi kroutili hlavami a v případu začali mít více jasno až ve chvíli, kdy před ně další skupina výzkumníků postavila vzorky horniny, ze které je tajemný objekt utvořen.

"Vzorky z valné části obsahovaly žulu, rulu a pískovec, což jsou přesně horniny, jejichž výskyt bychom na dně Baltského moře očekávali," uvedl profesor geologie Volker Brüchert z univerzity ve Stockholmu. "Jediné, co sem nepasuje, je čedič, který se zformoval ze ztvrdlé lávy. I jeho přítomnost však může mít racionální vysvětlení."

Podle Brücherta čedič na místo zavlekl někdy před 100 tisíci lety pohyb ledovce. Úkaz je to možná zláštní, ale nikoli ojedinělý.

Dnes se tedy už vědecký svět přiklání k názoru, že takzvaná "anomálie v Baltském moři" vznikla ryze přírodní cestou a Peter Lindberg si její popis řádně přibarvil, aby vyvolal dojem velké záhady a trochu si přivydělal. O objektu totiž pořádal přednášky, které zpoplatnil nemalým vstupným. Na mořském dně ostatně leží mnoho roztodivných geologických útvarů, jejichž tvary naší fantazii připomenou nejrůznější předměty, podobně jako oblaka na obloze nám připomínají beránky a další zvířátka.

