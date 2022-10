Obří koule neznámé hmoty v plášti Země požírají tektonické desky, varují vědci

Následek zemětřesení.

Hluboko v zemském plášti se nachází fragmenty mimozemského světa. Dvě kolosální koule byly objeveny pod Afrikou a Tichým oceánem. Nejsou však nečinné. Podle vědců mohou způsobit masivní katastrofy.

O shluku kamení a kovu hluboko pod našima nohama vědci dlouho netušili. Odhalil je až loňský výzkum geologů z Arizona State University, kteří si všimli, že seismické vlny při průchodu zemským pláštěm náhle zpomalily. To naznačovalo, že narazily na hustší prostředí.

Gigantické masy ale o sobě dávají vědět již několik desítek let. Způsobují totiž anomálii, jež oslabuje magnetické pole Země. Tato „prasklina“ se v poslední době zvětšuje a může tak představovat riziko pro provoz satelitů a dalších kosmických plavidel.

Anomálie zemský plášť

Vnější zemské jádro je z 80 % tvořeno roztaveným železem. Vytváří magnetické pole schopné zachytit a odklonit proud protonů, elektronů a částic alfa, které rychlostí kolem 450 kilometrů za sekundu míří ze Slunce na Zemi. Díky tomu je na naší planetě život.

Obří husté koule plující mezi vnějším jádrem a spodním pláštěm Země ale způsobují, že v oblasti Jižního Atlantiku se magnetické póly mění a deformují. „To znamená, že zde roste magnetické pole s obrácenou polaritou. Jeho síla je tak slabší než v okolí," vysvětluje Weijia Kuang z Goddardovy geodetické a geofyzikální laboratoře.

Trhlina představuje potenciální riziko pro satelity kroužící na nízké oběžné dráze. Nabité částice totiž mohou způsobit zkrat a přístroj dočasně vyřadit. Ohrožena je také vesmírná stanice ISS nebo posádka raket mířících do vesmíru.

Pohyb tektonických desek

Seismická data dále naznačují, že koule, z nichž každá by pohltila přes 100 Mount Everestů, se pravděpodobně dál zvětšují. Absorbují totiž fragmenty tektonických desek, které se zasunuly pod mocnější kontinentální kůru.

Z modelů je možné také vyčíst, že jsou teplejší než úlomky litosférických ker a okolní plášť. To znamená, že plují při povrchu. Stejně, jako horký vzduch míří ke stropu. „Pokud by masy začaly více stoupat, mohly by narušit zemskou kůru. To by vyvolalo erupce, jež by trvaly miliony let. Ani my ale netušíme, zda k tomu může dojít," říká geofyzik Sang-Heon Shim.

Záhadné útvary jsou pro vědce stále velkou neznámou. Předpokládají, že jejich podivné vlastnosti vycházejí z jejich mimozemského původu. Podle všeobecně uznávané teorie jsou zbytkem protoplanety jménem Theia, která do Země narazila před 4,533 miliardami lety a splynula s ní.

