Napadlo vás někdy, jak by některé kontinenty vypadaly bez úkazů, které jsou pro ně typické? Třeba Antarktida bez ledu? Fantastická animace odhaluje nejzáhadnější kontinent.

Pokud by z Antarktidy náhle zmizely všechny ledové příkrovy, zcela jistě by to už nebyla Antarktida.

Jak by vypadala Antarktida bez ledu?

Co by se stalo, pokud by z tohoto kontinentu zmizel věškerý led a její povrch by tak nepokrývalo nic, na co jsme byli celou dobu zvyklí? Tvář Antarktidy byl jistě dostala zcela nový rozměr.

I to se ale v průřezu historie často děje. Důkazem je geologická historie celé naší planety. Právě ta odhaluje, že k podobným změnám dochází a rozhodně nejsou ojedinělé. Svět býval jiný, než jaký je dnes. Důvodem jsou klimatické změny, které víceméně postihují každý kousek planety Země.

To platí také v případě tohoto "bílého" kontinentu. Když se řekně Antarktida, první věc, která většinu lidí napadne, je sníh a spousta ledu. Ne vždy tomu ale tak bylo. Antarktida skutečně ne vždy byla místem, který víc než cokoliv jiného, připomínal jednu zmrzlou ledovou poušť.

To až klimatické změny způsobily její obrovské ochlazení. Pokud se ale podíváme do dávné historie, přesněji řečeno celé 3 miliardy let zpátky, bývalo tomu jinak.

Kontinent plný tučnáků býval teplejším místem naší planety.

Fantastická animace odhaluje nejzáhadnější kontinent

K tomuto zjištění vědce dovedla fantastická animace. Právě ta totiž odhalila, že věčně zamrzlý kontinent byl kdysi plný zeleně, kvetoucích rostlin a také domovem nejrůznější fauny.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Až projekt s názvem Bedmap2 pomohl ukázat, jak krásný tento kontinent před miliardami lety skutečně býval. Projekt vedený British Antarctic Survey, asociací, která umožnila takříkajíc návrat v čase, tak pomohl vytvořit animaci, o které se vědcům ani nesnilo.

Vědcům se podařilo zjistit, jak přesně Antarktida kdysi vypadala, co zde rostlo a jaká zvířata tu měla svůj domov. Aby vědci k tomuto závěru došli, bylo provedeno více než milion měření, která umožnila odhalit, jaká bývala kdysi skutečná tloušťka antarktického ledu.

K velkému překvapení všech však na Antarktidě led téměř nebýval. Z vědeckého hlediska znamená toto zjištění velký posun. Kromě Bedmap2 byly použity informace ze satelitu NASA ICESat a letecké mise nazvané Operation IceBridge.

Ačkoliv je Antarktida krásná i dnes, tento vědecký posun může napovědět, jaký bude její další vývoj. To může pomoci lépe pochopit, jak bude Antarktida reagovat na stále se měnící klima naší planety.

