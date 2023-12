Antarktida je považována za mrazivou poušť. Led, kterým se pyšní, se ale nevznáší na hladině oceánu, sedí na pevném podloží. A ne jen tak ledajakém. Tvoří ho přes 138 sopek. Může být vulkanická aktivita důvodem tání polárních příkrovů?

Grafy ukazují, že každý rok zmizí z Antarktidy přibližně 146 gigatun ledu. Čím je to způsobeno? Tuto záhadu se snaží vědci rozluštit již několik let pomocí mapování topografie podloží kontinentu. Využívají data sestavená z měření rádiové echosondy, seismických technik, satelitních odečtů a kartografických výpočtů.

V průběhu času tak vytvořili dosud nejdetailnější mapu pevniny Antarktidy, odhalující krajinu horských pásem a plání, proříznutých roklemi a hlubokými údolími. Kolem nich se navíc tyčí více než 138 sopek, z nichž dvě jsou stále aktivní. Jedná se o Mount Erebus a Deception Island.

Antarktida bez ledu

Toto zjištění vedlo k otázce, zda vulkanická aktivita může hrát klíčovou roli v tání polárních příkrovů. Už v roce 2018 totiž odborníci našli stopy helia, jednoho ze sopečných plynů, ve vodě vytékající z šelfu Pine Island Glacier, který je nejrychleji tajícím ledovcem v Antarktidě, a je zodpovědný za téměř čtvrtinu úbytku zmrzlého masivu.

Zdroj: Youtube

„Změřením poměru mezi dvěma přirozeně se vyskytujícími izotopy můžeme zjistit, zda helium do horkého zemského pláště proniká zvenčí nebo je produktem tektonicky aktivní kůry,” vysvětluje geofyzik Erik Ivins z Jet Propulsion Laboratory NASA. „Výzkum potvrdil, že plyn pochází ze zemského pláště, což ukazuje na zdroj vulkanického tepla.”

Vědec však dospěl k závěru, že změny, ke kterým nyní dochází zejména v západní Antarktidě, se objevují podél pobřeží. Tání podle něj podporují rychlé ledové proudy a ne přítomnost sopek. „Antarktický ledovec je starý nejméně 30 milionů let a extruzivní magmatismus zde probíhá možná ještě déle. Nově objevených vulkánů se tedy nemusíme bát,” upozorňuje.

Sopky na Antarktidě

Co kdyby se ale spící hory probudily? Dokázal by až čtyři kilometry silný led odolat 1100°C horké směsi plynů, úlomků magmatu a sopečného popela? Odborníci předpokládají, že nikoli. Navíc, jakmile by se bílá čepice uvolnila, do ovzduší by se dostaly toxické skleníkové plyny, jež jsou nyní pohřbené hluboko v zemské kůře.

Zdroj: Youtube

„Když asi před 18 000 lety vybuchl jeden z povrchových vulkánů Antarktidy Mount Takahe, chemikálie do ozonové vrstvy vyžraly doslova díru,” říká profesor Joseph R. McConnell z Desert Research Institute. „To způsobilo globální oteplování a ukončení poslední doby ledové.” Erupce na nejmrazivějším kontinentu by tedy vyvolaly nejen zvýšení hladiny moří až o 60 metrů, ale také masivní ohřátí planety.

Zdroje: www.climate.nasa.gov, www.hasanjasim.online, www.phys.org, www.whatifshow.com