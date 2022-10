Vědci našli pod ledem v Antarktidě záhadný úkaz: Obří deštný prales je šokoval

Tereza Malá

Umělecké ztvárnění deštného pralesa na jižním pólu.

Foto: Zdroj: Alfred-Wegener-Institut/James McKay/CC-BY-4.0

Oba póly se v poslední době stávají místem mnoha překvapení. Od podledových jezer v Arktidě po zvláštní objekty. Nyní byly dokonce nalezeny v Antarktidě důkazy o existenci dávných deštných pralesů. Vědci zde zachytili kousek mořského dna pomocí vrtné soupravy na palubě polární výzkumné lodi v Amundsenově moři v západní Antarktidě. Jaké panovaly na jižním pólu podmínky v období křídy?

Mezi únorem a březnem roku 2017 byly odebrány poblíž ledovců Pine Island a Thwaites na jižním pólu vzorky jádra sedimentu. Poskytly důkazy, že se na Antarktidě před desítkami milónů let vyskytoval bažinatý deštný prales. Znamená to, že v době, kdy se po Zemi proháněli dinosauři, byla planeta mnohem teplejší, a to i včetně dnešních oblastí věčného sněhu a ledu, jak zachycuje toto video:

Podle vědců byla polovina křídové éry - před 80 až 115 miliony let, pro Zemi nejteplejším obdobím za posledních 140 milionů let. Povrch moře v tropických oblastech pravděpodobně dosahoval 35 stupňů Celsia a hladina moře byla o 170 metrů vyšší než nyní. Jak ale bylo na jižním pólu, o tom nemáme žádné důkazy.

Antarktida kvetla

Pomocí vrtné soupravy na palubě polární výzkumné lodi v Amundsenově moři v západní Antarktidě zachytili vědci kousek mořského dna, z něhož odebrali vzorek. Jedná se o nejjižnější dosud nasbíraný vzorek z období křídy, který odhaluje, jak vypadala Antarktida před 83 až 93 miliony let. Pozdější CT sken pak odhalil nedotčené vzorky lesní půdy, pyl, spory a dokonce kořenové systémy. K překvapení odborníků bylo vše ve vynikající kondici, dokonce natolik, že se podařilo identifikovat buněčné struktury.

Zjednodušená přehledová mapa jižní polární oblasti v době usazování před 90 miliony let.Zdroj: Zdroj: J. P. Klages / Alfred-Wegener-Institut (CC 2.0

Sedimenty a půda obsahovaly ukázky pylu prvních kvetoucích rostlin nalezených tak blízko jižního pólu, které zde byly před 90 miliony let! Studie byla zveřejněna v časopise Nature.

"Při počátečním hodnocení na palubě lodi nás rychle zaujalo neobvyklé zbarvení vrstvy sedimentu, která se zřetelně lišila od vrstev nad ní. Našli jsme vrstvu, která původně vznikla na souši, nikoli v oceánu," řekl autor studie, geolog Johann Klages.

Podívejte se na video zde:

Jižní pól pokrývaly bažiny

Jádra sedimentů nám dávají mnoho informací o klimatu, fungují jako časová schránka průměrné teploty, srážek a vegetace. Navíc odhalují velmi překvapivý svět, o jehož existenci jsme neměli ani ponětí. "Dokonce i v měsících tmy mohly v blízkosti jižního pólu růst bažinaté deštné lesy mírného pásma, což odhaluje ještě teplejší klima, než jsme očekávali," říká profesorka a spoluautorka studie Tina van de Flierdtová.

Zkoumání půdního sedimentu.Zdroj: Zdroj: T. Ronge/ Alfred Wegener Institute

Vědci vyhodnotili klimatické podmínky, v nichž žijí moderní potomci rostlin a jejich porovnáním pak získali neobvyklý portrét jižního pólu. Pobřeží západní Antarktidy bylo bez dnešních ledových příkrovů a pokrývaly jej bažinaté deštné lesy. Tehdy dosahovaly denní teploty kolem 11 stupňů, což je nesrovnatelné s dnešními denními teplotami, dosahujícími až minus 25 stupňů. Celkově byly vlastně teploty na jižním pólu srovnatelné, jako s některými dnešními teplotami například ve Walesu. Lesy pak vypadaly podobně jako lesy na Jižním ostrově Nového Zélandu.

Přitom zde ještě před miliony let panovala takzvaná čtyřměsíční polární noc, bez slunečního světla, ale i vysoké množství oxidu uhličitého v kombinaci s Antarktidou bez ledového příkrovu pokrytou vegetací vytvořilo vhodné podmínky pro vznik deštného pralesa.

Ani dnes vědci nevědí, co se stalo, že se pak Antarktida ochladila natolik, že se vytvořily ledové kry.

