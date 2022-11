Na Antarktidě vědci našli jeskyni s pokojovou teplotou. Je v ní zcela jiný svět

Lenka Bělská

Sopka Erebus.

Foto: Profimedia.cz

I přesto, že se mrazivá krajina Antarktidy zdá na první pohled nehostinná a pustá, existují oblasti, kde je živo. Jednou z nich jsou jeskyně, které vytvořila nejjižněji položená sopka na naší planetě - Mount Erebus.

Erebus se nachází na Rossově ostrově. Je jedním z nejaktivnějších vůlkánů nejen v Antarktidě, ale i na celém světě. Jeho kráter je od roku 1972 stále naplněný jezerem lávy. Poslední erupce byla zaznamenána v roce 2011.

Díky tomu je pod neustálým vědeckým dohledem. Odborníci zkoumají nejen jeho geologii, ale také sledují seismické vlny a studují ledový jeskynní systém, který vytvořily stoupající horké páry. Právě v nich bylo objeveno DNA několika neznámých druhů rostlin i živočichů.

Antarktida Erebus

Uvnitř unikátních jeskyní bylo naměřeno až 25 °C. „Mohli byste v nich sedět v tričku a bylo by vám příjemně. Zároveň by kolem vás zářil bílý led," popisuje australská biogeografička Ceridwen Fraser. „Tenkými stěnami také prochází světlo. Prostory jsou doslova oázami uprostřed mrazivé krajiny."

Zdroj: Youtube

Analýza DNA z odebraných vzorků potvrdila, že systém obývají mechy, řasy, houby, bakterie a drobní tvorové. Řada z nich patří mezi nově objevené druhy. Navíc, někteří z nich by mohli patřit mezi jinde již dávno vyhynulé. Svět pod sopkou by tak mohl pomoci nahlédnout do minulosti.

Antarktida totiž nebyla vždy zamrzlou krajinou. Před 14 miliony lety zde rostly sinice a bzučel hmyz. Celá oblast připomínala tundry Aljašky, Kanady nebo Sibiře. Zjistil to výzkum geologa Adama Lewise ze Severodakotské státní univerzity.

Teplá Antartida

Ten se svým týmem našel zachovalé fragmenty lišejníků. „Byly zmrzlé, takže většina rostlinné tkáně zůstala," říká vědec. „Díky tomu jsme mohli přesně odhadnout, kdy se z oblasti stalo ledové království."

Další výzkum odhalil zbytky miniaturních korýšů, mušek, brouků a také pyl z bukových lesů a růžových rostlin. Ukázalo se, že podnebí západoolympského pásma bylo před 14 miliony lety mnohem teplejší a vlhčí než dnes. Možná podobné, jaké panuje v jeskynním systému pod sopkou Erebus.

Zdroj:

www.magazin.aktualne.cz, www.veda.instory.cz, www.express.co.uk