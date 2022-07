NASA našla na Antarktidě superobří jeskyni.. Představuje celosvětovou hrozbu

Natálie Borůvková

Masivní ledovec

Foto: Romolo Tavani / Shutterstock

Superobří jeskyně velikosti Manhattanu je podle vědců velkou hrozbou. Rozpad rychle tající ledové masy Thwaites by totiž mohl zasáhnout pobřežní oblasti celého světa.

Vědci objevili na dně rozpadajícího se ledovce v Antarktidě obrovskou dutinu. Ta vyvolává obavy, že ledový příkrov taje rychleji, než se očekávalo.

Jeskyně velikost Manhattanu

Vědci pracující v rámci studie vedené agenturou NASA našli na dně mohutného ledovce Thwaites dutinu. Je 300 metrů vysoká a až o dvě třetiny větší než Manhattan. Prostor je tak dostatečně velký na to, aby se v něm nacházelo 14 miliard tun ledu. Nyní hrozí, že většina by mohla roztát. Dokonce dřív, než si myslíme.

To naznačují věděcké výzkumy, které uvádí, že konzistence ledu je nerovnoměrná a na některých místech dokonce "nečekaná".

Dutina byla objevena díky satelitům německého a italského původu. K objevu přispěl také radar z operace IceBridgei. Ten je schopen pronikat jakkoliv silným ledovým poryvem. NASA dále využívá výzkumná letadla ke sledování změn polárního ledu.

"Velikost objevené dutiny pod ledovcem hraje důležitou roli při jeho tání," řekl hlavní autor studie Pietro Milillo, který je vědcem v Laboratoři tryskového pohonu společnosti Nasa.

"Čím více tepla a vody se dostane pod ledovec, tím rychleji taje."

Milillo však uvedl, že velikost podmořské dutiny není hlavním problémem. Pozitivní tak zůstává, že 14 miliard tun, které se z ledovce uvolnily, již pod vodou je. Hladina moří tak zůstane neměnná. Čeho se však vědci obávají, je případná interakce mezi jeho viditelnou částí a samotným mořem.

Hrozba s enormními následky

Jeremie Mouginot, spoluautor článku a vědecký pracovník na Université Grenoble Alpes, uvedl, že oceánská voda vyplňuje rozšiřující se mezeru mezi plovoucím ledovým šelfem a skalním podložím.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Thwaites je podle něj "monstrózní ledovec" o šířce 120 km, který pokračuje v ústupu. To by v budoucnu mohlo zvýšit hladinu moří o celých 0,6 metru.

Jelikož Thwaites podporuje také sousední ledovce, mohla by se hladina moří následně zvýšit o dalších 2,44 metru. To by jistě ohrozilo pobřežní komunity po celém světě.

Mouginot uvedl, že bude třeba provést další studie o tom, kde a jak bude Thwaites klesat. "V současné době není otázkou, zda ledovce budou ustupovat, ale jakým tempem."

Nyní probíhají nové výzkumy Thwaites, včetně výzkumu britského týmu, a také studie dalších antarktických oblastí.

Díra se nachází na západní straně ledovce a od roku 1992 taje rychlostí asi 0,6 až 0,8 km ročně, což je sice stabilní, ale "extrémně vysoká" rychlost, uvedla Nasa.

Eric Rignot, spoluautor studie, uvedl, že pochopení toho, jak oteplování oceánů ledovec rozpouští, je "nezbytné pro odhad jeho vlivu na zvyšování hladiny moří v příštích desetiletích".

