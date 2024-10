Externí autor 31. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Vědecký tým pod vedením švédských odborníků učinil pod antarktickým ledovcem fascinující objev. V hloubce několika kilometrů pod povrchem našli záhadné útvary připomínající obří slzy nebo mušle. Nedlouho poté se navíc v oblasti stala neobvyklá událost. Co se skrývá pod antarktickým ledem?

Mezinárodní výprava vedená profesorkou Annou Wåhlinovou z Univerzity v Göteborgu provedla už v roce 2022 dosud nejdetailnější průzkum spodní strany antarktického ledovcového šelfu Dotson. Pomocí speciálního podmořského dronu objevili záhadné útvary dlouhé až 400 metrů. Když se letos vrátili na místo pro další výzkum, jejich dron záhadně zmizel v hlubinách pod ledem.

Tajemné útvary

Dotson je masivní ledová masa sedmkrát větší než New York, která se nachází v západní Antarktidě v oblasti zvané Země Marie Byrdové. Tento gigantický ledový útvar, široký přes 50 kilometrů a vysoký více než 350 metrů, je součástí mnohem většího Západoantarktického ledového štítu. Vědci dlouho tušili, že jeho spodní část je narušována teplými oceánskými proudy, ale nikdo netušil, co přesně se pod ním skrývá.

V roce 2022 proto vyslali pod led speciální dálkově ovládané vozidlo, které urazilo více než 1000 kilometrů při mapování spodní strany ledovce. Šlo o bezprecedentní misi – nikdy předtím se nepodařilo zmapovat tak rozsáhlou oblast pod antarktickým ledovcem s takovým detailem.

„Abychom pochopili ledový cyklus v Antarktidě a jak se led dostává z kontinentu do oceánu, musíme porozumět tomu, jak taje zespodu. Tento proces je stejně důležitý jako odlamování ledovců při přesunu pevninského ledu do oceánu,“ vysvětluje profesorka Wåhlinová, která výzkum vedla.

Překvapivý nález

Jenže to, co vědci objevili, je naprosto bezprecedentní a mění naše dosavadní představy o struktuře ledovců. Místo očekávané hladké plochy našli povrch posetý kapkovitými či mušlovitými útvary, z nichž některé dosahovaly délky až 400 metrů. Tyto struktury prý vznikají působením vodních proudů a rotace Země, což vytváří unikátní vzorce tání.

„Když se na tvary podíváte zblízka, nejsou symetrické. Jsou mírně ohnuté jako modré mušle, a důvodem této asymetrie je rotace Země,“ popisuje profesorka Wåhlinová. „Voda pohybující se na Zemi totiž podléhá takzvané Coriolisově síle, která v jižní hemisféře působí doleva od směru pohybu.“

Výzkumný tým navíc objevil, že pod ledovcem vzniká specifický spirálovitý proud. Tento jev je běžně pozorován, když vítr fouká nad hladinou oceánu, ale může vzniknout i při pohybu vody pod ledem. Vytváří složitý systém proudění, který formuje tyto unikátní útvary.

Zmizení dronu komplikuje výzkum

Výzkumný tým se letos 2024 vrátil na místo s cílem pokračovat ve výzkumu těchto fascinujících útvarů. Během mise však došlo k nečekané události – jejich průzkumný dron za miliony korun se ztratil pod ledovým příkrovem. Co se stalo? Jak mohl selhat? To nikdo neví, prostě zničehonic zmizel! Tento incident významně zkomplikoval další výzkum, protože ztráta specializovaného vybavení představuje nejen finanční, ale i časovou ztrátu pro celý projekt.

I přes totu ztrátu výzkumný tým plánuje další expedice. Vyvíjejí nové, odolnější podmořské drony vybavené pokročilými navigačními systémy, které by měly lépe zvládat extrémní podmínky pod antarktickým ledem. Tyto nové technologie by měly pomoci nejen při mapování podledovcových útvarů, ale také při sledování rychlosti tání a pohybu ledových mas.

„Led v Antarktidě funguje jako obrovský teplotní stabilizátor a je důležitou součástí zemského klimatického systému,“ upozorňuje Wåhlinová. „Pokud by se antarktický ledový štít měl ve velkém množství rozpustit do oceánu, může to zásadně ovlivnit vzestup hladiny moří. Proto je tak důležité pochopit horní a dolní limity těchto procesů, abychom mohli lépe předpovídat budoucí vzestup hladiny.“

