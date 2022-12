Byl první, který přeletěl jižní i severní pól. Richard Evelyn Byrd, americký důstojník a průzkumník, jenž podle svých slov spatřil něco dosud nevídaného. Zelený svět ukrývající se pod tíhou antarktického ledu. Jeho stopy nyní odhalují klimatické změny.

Richard Byrd byl celebritou. Se svým týmem patřil mezi nejúspěšnější polární badatele a objevitele dosud neprozkoumaného ledového kontinentu. V roce 1946 byl tedy požádán, aby zorganizoval dosud největší antarktickou expedici. Jejím cílem bylo najít místa pro potenciální vojenské základny.

Taktická skupina zahrnovala 4 700 mužů, 13 lodí a 33 letadel. Na Vánoce roku 1946 již piloti prohledávali nejbližší okolí základny s názvem Little America IV. Průzkum byl naplánován do konce února. V té době se ale stalo něco neočekávaného.

Richard Byrd a podzemní svět

„Tyto řádky musím psát v tajnosti. Týkají se mého letu 19. února roku 1947,” svěřuje se Richard Byrd ve svém deníku, jenž po jeho smrti objevil jeho syn. „Je 9:15 dopoledne, proletěli jsme velkým otvorem. V dálce jsem já i radista spatřili hory, které jsem ale nikdy předtím neviděl. Za nimi je něco, co připomíná údolí s malým potokem. Je zelené. Nedává to smysl. Na levoboku jsou rozsáhlé lesy. Naše navigační přístroje netuší, kde jsme.”

Důstojník dále píše, že viděl mamuta a indikátor vnější teploty ukazuje 23 stupňů Celsia nad nulou. Když chtěl kontaktovat základní tábor, vysílačka nefungovala. Najednou spatřil zářící město. „Vítej důstojníku v naší domovině. Nemusíte mít strach, jste v dobrých rukou,” zaznělo z rádia. V tu chvíli se motory letadla zastavily.

O několik minut později bezpečně přistáli. Hlas mu řekl, aby vystoupili. „Šli jsme do velké budovy, kde nás pohostili teplým nápojem. Poté jsem dostal pokyn, že radista musí počkat v předsálí. Já jsem pokračoval do pokoje, kde jsem se měl podle jednoho z doprovázejících setkat s Mistrem,” vzpomíná voják.

Před jeho očima seděl muž s jemnými rysy. „Pozval jsem si vás, protože jste ušlechtilého charakteru a na Povrchovém světě jste známý,” řekla bytost. Mistr měl následně monolog o tom, jak je znepokojen vývojem a využitím jaderných zbraní, které nedávno zničily Hirošimu a Nagasaki. „Je nutné, aby se tyto a podobné projevy násilí zastavily,” řekl Mistr a významně se na Byrda podíval. Audience byla ukončena.

Svět pod Antarktidou

Důstojník i s radistou nasedli opět do letadla a vrátili se na základnu. Oba byli zmatení. Svůj zážitek nedokázali nijak racionálně vysvětlit. Když se Richard Byrd v březnu vrátil domů do Ameriky, vyjednal si schůzku v Pentagonu, kde se s Mistrovým poselstvím podělil. Reakce jeho kolegů ho však zarazila. „Přesně na šest hodin a třicet devět minut jsem byl zadržen, podroben lékařské prohlídce a výslechu. Poté mi bylo přikázáno, abych ve jménu bezpečnosti lidstva mlčel. Jsem voják, musím rozkaz poslechnout,” napsal si do deníku.

„Příběh Richarda Byrda je v souladu s vyprávěním jiných svědků, kteří se setkali s mimozemskými nebo andělskými bytostmi, jež byli znepokojeni nukleárními zbraněmi,” říká mytolog William Henry. Zároveň je podle výzkumníka UFO Scotta Warringa nyní možné na povrchu Antarktidy spatřit podivný šestiúhelníkový vzor, který odhalil ustupující sníh a led. Ten má být střechou stavby. Před ní má být přístav a vstup do podzemní metropole. Postavit ji měla neznámá civilizace, pravděpodobně ta, s níž se seznámil důstojník. Žádné vědecké studie o nově nalezené struktuře však neexistují.

