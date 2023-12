V současnosti obývají jižní polární oblast tučňáci a lachtani. Před 90 miliony lety byste zde ale potkali dinosaury a hmyz. Kontinent byl tehdy pokrytý bažinatým deštným pralesem, jehož stopy lze najít i dnes. Nachází se v hloubce 30 metrů pod mořským dnem.

Období střední křídy bylo jedním z nejteplejších za posledních 140 milionů let. Bylo to způsobeno vysokou koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. V oblastech, kde nyní panují hluboké mrazy, tak bylo příjemně jako v severní Itálii. Hladina moře byla zároveň o 170 metrů vyš než v současnosti.

Odhalit, jak konkrétně Antarktida před 90 miliony lety vypadala, se rozhodl tým z Institutu Alfreda Wegenera, Helmholtzova centra pro polární a mořský výzkum v Německu. Odborníci, v čele s vedoucím expedice geologem Johannem Klagesem, se vydali k západoantarktickému šelfu, aby zde provedli hloubkové vrty. Vzorky následně podrobili analýze.

Prales na Antarktidě

„Hned na první pohled nás upoutalo neobvyklé zbarvení sedimentů,” říká Klages. „Pod ledem jsme objevili pískovec starý až 45 milionů let. Následovaly tři metry bahna a směsi zuhelnatělého materiálu. To napovídalo, že vrstva vznikla původně na pevnině, nikoli v oceánu. Toto zjištění bylo překvapivé."

Když se vědci vrátili zpět na ústav, celý vzorek naskenovali pomocí CT. To, co spatřili, jim vyrazilo dech. Objevila se složitá síť tenkých i silnějších kořenů. „Bylo to, jako kdybyste šli do současného lesa a vyhrabali kus hlíny,” vysvětluje geolog. Mikroskopická analýza navíc odhalila zkamenělé pyly a rostlinné výtrusy.

Vzorek odebraný z vrtu, nacházející se jen 900 kilometrů od jižního pólu, tak potvrdil, že v období křídy existoval v západní Antarktidě deštný prales mírného pásma, který byl plný hmyzu a dinosaurů. Problémem však bylo, že i tehdy, podobně jako nyní, byl jižní pól vystaven čtyřměsíční polární noci. Jak rostliny vydržely bez slunečního svitu?

Globální oteplování

„Abychom to zjistili, pomocí počítačových modelů, sestavených z biologických a geochemických údajů obsažených ve vzorcích půdy, jsme zrekonstruovali tehdejší klima. Zjistili jsme, že hodnoty oxidu uhličitého v atmosféře výrazně převyšovaly naše dřívější předpoklady o 100 až 600 částic plynu. To znamená, že flora měla dost materiálu, aby mohla provádět temnostní fázi fotosyntézy, tedy syntézu glukózy z CO 2 a vody,” říká Johann Klages.

Zdroj: Youtube

Vědci doufají, že studium těchto historických událostí by nám mohlo pomoci připravit se na budoucnost a zjistit, jak by naše planeta vypadala, kdyby se nepodařilo koncentraci oxidu uhličitého v ovzduší snížit.

Zdroje: www.express.co.uk, www.sciencealert.com