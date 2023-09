Ztracený antarktický deštný prales z doby dinosaurů byl objeven. Antarktida, ledový obří kontinent, odhalila překvapivé tajemství ukryté hluboko ve svém zmrzlém srdci. Vědci později zjistili, že prehistorický deštný prales už žil svým životem v dobách mocných dinosaurů.

V zemi ledu a sněhu, kde teploty klesají až k ohromujícím třicetistupňovým i větším mrazům, si lze jen těžko představit, že by zde život vzkvétal. Přesto zde vědci objevili důkazy o dávném pralese, který v této mrazivé pustině kdysi vzkvétal. Byl barevným, kouzelným světem příznivým pro život.

Antarktida měla deštný prales mírného pásma

Tento objev pochází z mise, která objevila zkamenělé kořeny rostlin z doby, kdy se po Zemi proháněli dinosauři. Jak je podrobně popsáno v dokumentu vědeckého časopisu Nature "An ancient Antarctic Rainforest", vypravěč žasne: „Zdá se, že tato mrazivá krajina byla kdysi domovem bujného lesa."

Doktor Johann Klages, vedoucí tohoto převratného výzkumu z německého Institutu Alfreda Wegenera, odhalil tento pozoruhodný nález: „Před 90 miliony let existoval v západní Antarktidě deštný prales mírného pásma, vzdálený pouhých 900 kilometrů od jižního pólu."

Klima jako v Itálii!

Doktor Klages a jeho tým v roce 2020 pomocí speciálního vrtáku vytěžili jádro z podmořského dna. Překvapivě zjistili, že průměrná roční teplota na západním pobřeží Antarktidy byla příjemných 12 °C, což tuto oblast proměnilo v bažinatý deštný prales.

Ještě více je však fascinuje složitá síť zkamenělých rostlinných kořenů, kterou odhalili a zachovala se v neporušeném stavu. Mikroskopická analýza odhalila stopy pylu a výtrusů, které nabízejí pohled na to, jak tento dávný deštný prales kdysi vypadal.

„Odhalila velmi teplou teplotu pro tuto zeměpisnou šířku a průměrné roční teploty, které jsou podobné teplotám v severní Itálii," vysvětlil doktor Klages.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Dřívější svět bez ledovců

V tomto teplém a živém deštném pralese se dařilo nejen rostlinám. Vědci předpokládají, že toto bujné prostředí bylo domovem i pro dinosaury a hmyz, který zde vydržel i čtyři měsíce tmy během polární noci.

Tento objev vykresluje živý obraz dávné minulosti Země, kdy byla hladina oxidu uhličitého výrazně vyšší než dnes, což vedlo ke vzniku světa bez polárních ledovců. Slouží jako jasná připomínka složité historie naší planety a důsledků změn jejího klimatu.

Vzhledem k tomu, že čelíme výzvám měnícího se klimatu, je pochopení těchto dávných klimatických podmínek stále důležitější. Doktor Klages připomíná: „Rozhodně se nacházíme v zajímavé době, protože pokud budeme pokračovat v tom, co děláme právě teď, mohlo by to vést k něčemu, co už nebudeme moci ovlivnit."

Takže až budeme odhalovat tajemství ztraceného deštného pralesa v Antarktidě, nechť je to varovný příběh, který by měl svět poslouchat. Naše dnešní jednání může rozhodnout o tom, zda budou lesy v nejchladnějších koutech Země opět vzkvétat, nebo zda si přivoláme budoucnost poznamenanou nepředvídatelnými změnami.

Zdroje: www.express.co.uk, ina.iq, www.nature.com, www.sciencealert.com