Zdroj: Dow et al., Nature Geoscience, 2022

Pod ledovými plochami Antarktidy byla objevena obrovská řeka delší než Temže. Tento překvapivý objev vyvolal u vědců obavy, jaké důsledky bude mít pro zranitelnost regionu vůči změně klimatu.

Tato řeka, která se táhne v délce přes 400 kilometrů, nebyla donedávna v hledáčku vědců. Naznačuje nečekaně silný tok vody pod antarktickými ledovci, který je činí náchylnějšími k účinkům klimatických změn a oteplování. Zjištění publikovaná v časopise Nature Geoscience jsou výsledkem spolupráce vědců z Imperial College London, University of Waterloo v Kanadě, University of Terengganu v Malajsii a University of Newcastle.

Odtok vody v důsledku tání příkrovu je děsivý

Tento objev mění pravidla hry, protože zdůrazňuje významný odtok vody v důsledku tání základny antarktického ledového příkrovu. Tento nově objevený říční systém je připraven urychlit úbytek ledu, zejména pokud změna klimatu podpoří tání povrchu. Christine Dowová, vedoucí výzkumná pracovnice z University of Waterloo, varovala, že přehlížení vlivu těchto říčních systémů by mohlo vést k hrubému podcenění toho, jak rychle bude antarktický led tát.

Na další záhady Antarktidy se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Mohutná říční síť funguje na základě dvojího procesu

Zaprvé dochází k povrchovému tání, když voda protéká hlubokými trhlinami známými jako moulins.

Zadruhé, tání probíhá u základny ledovce v důsledku přirozeného zemského tepla a tření způsobeného pohybem ledu po souši.

V Grónsku teče během teplého léta dostatek povrchové vody z tání a vytváří se zde potoky a jezera. Naproti tomu v Antarktidě k takovému povrchovému oteplení nedošlo, což vedlo vědce k domněnce, že základna tamních ledovců zadržuje relativně málo vody. Nedávné letecké radarové průzkumy a hydrologické modely však tento skrytý říční systém pod ledovým příkrovem odhalily.

Řeka tání ledovců urychluje

Poloha řeky v odlehlé a málo prozkoumané oblasti zahrnuje led východoantarktického i západoantarktického ledovce a zasahuje do Weddellova moře. Tato řeka, ukrytá pod plovoucím ledovým příkrovem vyčnívajícím z pevniny, vhání teplejší vody do oceánu pod ledovým příkrovem, čímž urychluje tání ledovců zespodu. Tento objev podtrhuje propojenost celého antarktického systému, který zahrnuje ledový příkrov, oceán a sladkou vodu.

close info Dow et al., Nature Geoscience 2022 zoom_in Tání ledu v Grónsku probíhá prostřednictvím moulů (vlevo). Jiné procesy jsou pozorovány v Antarktidě, kde subglaciální voda proudí na vzdálenost stovek kilometrů (vpravo).

Pomůže nám objev předvídat další klimatické změny?

Existence říčního systému zpochybňuje dosavadní předpoklady o proudění vody pod ledovým příkrovem a poukazuje na naše omezené znalosti o Antarktidě. Martin Siegert, spoluautor a glaciolog z Imperial College London, poznamenal, že „toto zjištění představuje pouze špičku ledovce v našem chápání složitých systémů kontinentu.“

Předchozí studie se zaměřovaly především na interakce mezi okraji ledového příkrovu a vodou oceánu a opomíjely vliv rozsáhlých říčních sítí.

Pochopení těchto mechanismů je zásadní pro předvídání důsledků klimatických změn pro Antarktidu a celou planetu. Pokud se léta v Antarktidě oteplí natolik, že povrchová voda z tání dosáhne základny ledového příkrovu, může dojít k výrazným změnám v říčním systému, což může urychlit úbytek ledu. Se zrychlujícím se prouděním ledu se zvyšuje tření o suchou půdu pod ním, což zintenzivňuje bazální tání a produkci vody a dále komplikuje předpovědi.

Vědci nyní zintenzivňují úsilí o shromáždění dalších údajů a aplikaci svých modelů na další regiony, aby mohli lépe pochopit, jaký dopad může mít měnící se Antarktida na celý svět. Neil Ross, člen týmu z univerzity v Newcastlu, zdůraznil, že je důležité vědět, proč led mizí, což umožní přesnější předpovědi jeho reakce na probíhající globální oteplování a potenciální zvyšování hladiny moří.

A jaké další jevy se skrývají pod Antarktidou? I o tom je toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.topky.sk, www.imperial.ac.uk, www.sciencealert.com