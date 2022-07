Revoluční objev: Vědci nalezli v Antarktidě miliony podivných ryb s bílou krví

Elena Velímská

Ne každý den se vědcům podaří objevit něco nového, úžasného. Jeden z takových fascinujících nálezů oznámili letos v lednu vědci v časopise Current Biology. Jde o dosud největší známou rybí líheň na světě. A co víc, patří neobvyklé a vzácné rybce, která žije pod ledem v Antarktidě.

Jonášova lední ryba

Když loni tým výzkumníků z německého Institutu Alfreda Wegenera z Bremerhavenu pod vedením A. Pursera zkoumali Filchnerův ledový šelf ve Weddellově moři u východního pobřeží Antarktického poloostrova, objevili obrovská hnízdiště vzácné ryby Neopagetopsis ionah z čeledi Channichthyidae. Je to velmi zvláštní a neobvyklá ryba. Nemá šupiny, má průhledné kosti, lebku i krev. Je to jediný obratlovec, který nemá červené krvinky. V krvi má průhlednou bílkovinu, která v ní brání tvorbě ledových krystalků. Ryba měří kolem 50 cm a žije v hloubkách od 20 do 900 metrů. Poprvé ji popsal švédský ichtyolog O. Nybelin v roce 1947. Objevil ji v břiše velryby, říká se jí proto Jonášova lední ryba (en.wikipedia.org.)

Průzkum mořského dna

Němečtí výzkumníci zkoumali antarktické mořské dno systémem OFOBS (Ocean Floor Observation and Bathymetry System). „V podstatě se jedná o velké tažené zařízení o hmotnosti jedné tuny, které vlečeme za ledoborcem RV Polarstern rychlostí jeden až čtyři kilometry za hodinu,“ vysvětlil Purser. „Vlečeme ho ve výšce asi 1,5 až 2,5 metru nad mořským dnem a zaznamenáváme videozáznamy a akustické údaje o batymetrii“ (měření hloubky moře). Expedice byla zaměřena na mořské proudy a výzkumníky tato oblast zajímala především proto, že je tam voda o dva stupně teplejší, než je běžně v arktických vodách. To co však mimo svůj průzkum objevili, pro ně bylo „… naprostým překvapením. Netušili jsme, že bychom mohli očekávat nějaký ekosystém rybích hnízd,“ uvedl Purser.

Zdroj: Youtube

Milionové naleziště

Kamery snímaly bahnité mořské dno jižní části Weddellova moře a pak najednou zaznamenaly kruh z kamenů. „Celé čtyři hodiny jsme viděli jen jedno hnízdo za druhým a za tu dobu jsme prošli snad šest kilometrů mořského dna,“ řekl Purser. Podle popisu vědců byla hnízda rozmístěna rovnoměrně. Měla průměr až 75 centimetrů a byla 15 cm hluboká. V každém hnízdě bylo okolo 1 735 jiker. Některá hnízda byla prázdná. Téměř všechna hlídala dospělá ryba. Vědci odhadují, že tato jedinečná kolonie rybích líhní pokrývá nejméně 240 km² a je v ní asi 60 milionů hnízd a ryb. Což je biomasa o hmotnosti přesahující 60 000 tun! „Za 15 let, co se věnuji oceánským vědám, jsem nic podobného neviděl," řekl Purser. „Několik desítek hnízd bylo pozorováno i jinde v Antarktidě, ale tento nález je řádově větší.“

Zdroj: Youtube

Rybky pod dozorem

Po tomto jedinečném objevu poslal Purserův tým záznamy z kamer odborníkům. „Je to skutečně překvapivý objev,“ řekl profesor biologie J. Postlethwait z Oregonské univerzitě, který se studiem těchto ryb zabývá. „Je to ale také významné. Rozsah biomasy je pro mě přinejmenším nečekaný. A rozsah, v jakém ryby mění strukturu sedimentu na dně, vytváří prostředí pro společenstvo, které je bohatou potravní sítí a podporuje obrovskou škálu druhů," dodal. Němečtí výzkumníci na místě zanechali kamerové systémy, aby bylo možné získat o tomto celosvětově jedinečném ekosystému další informace. Chtějí například zjistit, jak dlouho ryby své hnízdo hlídají a zda samec či samice. Pozorování může i odhalit, jestli je Jonášova lední ryba potravou tuleňů. V této oblasti jich žije asi 2 000 a do těchto vod se potápějí. Podle vědců by měla být tato oblast vyhlášena chráněnou mořskou rezervací, aby nedošlo k narušení tohoto vzácného ekosystému a ohrožení této rybky.

Zdroje: scitechdaily.com, edition.cnn.com