Vědci Antarktidě objevili podezřelý jev. Neznámý zdroj energie taví zespodu led

Antarktidu zahřívá obrovský hořák.

Foto: Profimedia.cz

Až dosud vědci předpokládali, že za tání ledovců může hlavně globální oteplování. Nová radarová analýza ale odhalila, že pod Východní i Západní Antarktidou je masivní zdroj geotermálního tepla. Nečekaný objev tak může změnit dosavadní předpovědi.

Tání ledovců znepokojuje odborníky již několik let. Se ztrátou ledu je spojena řada globálních přírodních katastrof. Stoupající hladina moří vede k záplavám a erozi v pobřežních i nízko položených oblastech. Pohyb vody navíc způsobuje posun zemské osy naší planety. Koktejl sladké a slané vody mění ekosystém oceánů, rozdílná teplota hubí živočichy i rostliny.

Aktuální výpočty naznačují, že na celém světě ubývá o 57 % více ledu, než tomu bylo v polovině 90. let. Hladina oceánů se tak za posledních třicet let zvedla v průměru o 3,5 centimetru. Podle studie publikované v časopise Nature (Zdroj: www.nature.com) za to z 52 % mohla především teplota vzduchu a z 48 % posun ledovců do oceánu. Nyní se však ukazuje, že vědci přehlédli další zdroj.

Antarktida, tání ledovců a tajemný zdroj tepla

Radarová analýza technologie PolarGAP umožňující nahlédnout přímo do struktury ledu odhalila, že pod Antarktidou se nachází několik zdrojů tepla. Ty ledovce zespodu zahřívají, což způsobuje jejich pomalé tání.

Teplá voda následně odtéká a ohřívá další části masivu. „I když tento proces nemusí být hlavním viníkem ztráty ledu právě teď, v budoucnosti může tání urychlit. Oblast totiž bude citlivější na vnější faktory, jako je změna klimatu," vysvětluje vedoucí výzkumník Tom Jordan z British Antarctic Survey (BAS).

Objev horké horniny v ledových hlubinách byl nečekaný. Tým expertů si doposud myslel, že Antarktida vznikla z prastarých a studených skal, které měly na ledovou vrstvu jen minimální vliv. Nová seismická mapa ale ukazuje pravý opak.

Sopky pod Antarktidou

Aby se vědci dozvěděli, co přesně ledovce zespodu taví, rozmístili do oblasti výzkumné seismometry. Záznamy, jež přístroje pořídily z dozvuků vzdálených zemětřesení, byla vytvořena mapa pláště a spodní zemské kůry Země.

Zdroj: Youtube

V hloubce asi 100 km tak byly objeveny řeky rozžhaveného magmatu. „Pod ledem je obrovský hořák," říká Andrew Lloyd z Washingtonské univerzity v St. Louis. Nyní se odborníci pokusí předpovědět, jak proces ztráty polárního ledovce může pokračovat a o kolik procent se zrychlí.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.sciencedaily.com, www.sciencealert.com