Od roku 1973 se v Antarktidě objevuje obří útvar. Občas záhadně zmizí

Polynie se v této oblasti poprvé objevila v roce 1973. Měla rozlohu jako celá Kalifornie. Po třech letech zcela zmizela, aby se po více než 40 letech znovu ukázala. Tentokrát měřila přes 80 tisíc kilometrů čtverečních. Mimo svou velikost byla výjimečná tím, že se nacházela relativně hluboko v ledovcové krustě. Odborníci navíc netušili, jak přesně vznikla.

Běžné polynie vytvářejí teplé podmořské proudy, které se dostanou do oblasti ledu, a silné větry vanoucí z pevniny, schopné odtlačit ledová pole od pobřeží. Díra ve Wedellově moři je však tak obrovská, že za jejím vznikem musely stát silnější klimatické anomálie.

Analýza dat sahající až do 70. let minulého století potvrdila, že formování Wedellovy polynie přecházel výskyt tzv. atmosférických řek teplého a vlhkého vzduchu. Jedná se o několik tisíc kilometrů dlouhé, avšak úzké vzdušné pásy s vysokým obsahem vodní páry pocházející z tropů. Běžně obsahují tolik vody kolik protéká v ústí řeky Mississippi do Mexického zálivu.

„Pásy jsou tak teplé, že mořský led pod jejich vlivem začíná takřka ihned tát, a to i během nejchladnějších antarktických měsíců," říká profesorka Diana Francis z Khalifské univerzity ve Spojených arabských emirátech. Atmosférické řeky zároveň zesilují intenzitu bouří, které jsou pro tání ledu také klíčové.

Amazing how the #WeddellPolynya withstands / stears the local #SeaIce dynamic. Winds can't seem to close it. pic.twitter.com/zSQkcCJ6DV