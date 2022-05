V Antarktidě se probouzí obrovský vulkán. Co by se stalo, kdyby vybuchl?

Elena Velímská

Antarktida

Foto: Shutterstock.com

Proudění horkého magmatu půdními zlomy do nitra Země nejspíš probudilo u Antarktidy obrovskou podmořskou spící sopku Orca Seamount a vyvolalo tisíce zemětřesení. Ač to pro obyčejného člověka zní děsivě, seismologům to udělalo radost.

Orca Seamount

Podmořská hora Orca Seamount leží v Bransfieldově průlivu nedalo Ostrova krále Jiřího (King George Island) mezi skupinou ostrovů Jižní Shetlandy a Antarktidou. Má průměr 11 kilometrů a z mořského dna se zvedá do výšky 900 metrů. Vědci se domnívají, že už kdysi vybuchla kvůli změnám teplot mořské vody. O sobě pak dala vědět v roce 2020, kdy svým probuzením, jak hlásaly novinové titulky, vyvolala roj 85 000 zemětřesení, což je dosud nejsilnější aktivita v této oblasti. První otřesy o síle 4 stupňů Richterovy stupnice byly zaznamenány v srpnu, kdy se půda zachvěla 128krát a během prvního roje došlo 3 186 zemětřesením. Seismická aktivita vrcholila od 2. října do 6. listopadu dvěma velkými otřesy o síle 6 stupňů, v únoru 2021 začala slábnout.

Nadšení seismologů

Ihned po prvním chvění země, které zaznamenali výzkumníci na King George, se zpráva dostala k seismologům z celého světa, kteří na výzkumu začali spolupracovat. Vzhledem k tomu, že jsou v oblasti jen dvě seismické stanice, na sbírání dat se podíleli i další z jiných míst, pozemní GPS a satelity. Za použití všech údajů byl vytvořen obraz geologického podloží. Vědci zjistili, že došlo k posuvu půdy na King George asi o 11 centimetrů a jen nepatrnou část způsobilo zemětřesení. Posuv přičítají pohybu magmatu v zemské kůře. Seismoložka S. Cesca z Německého výzkumného centra pro geovědy GFZ v Postupimi pro LiveScience uvedla: „K podobnému pronikání magmatu do hornin docházelo na jiných místech Země, ale tady je to poprvé, co jsme to mohli pozorovat.“ Podle ní dochází k takové četnosti a síle zemětřesných rojů v „dlouhých časových horizontech“, takže to byla pro seismology příležitost, která se vyskytne jednou za život. „Máme svým způsobem štěstí, že to vidíme,“ dodala.

Podmořská hora Orca Seamount leží v Bransfieldově průlivuZdroj: Shutterstock.com

Poznatky výzkumu

Podle Pacifické severozápadní seismické sítě sopečná zemětřesení, jinak zvaná vulkanicko-tektonická, k jakým došlo u Orcy, nemusí způsobit sopka, může je vyvolat pohyb tektonických desek, trhliny nebo deformace půdy. Tato oblast leží na tektonické desce Phoenix, která se posouvá pod antarktickou desku, dochází tak zlomových zónám, kterou jsou příčinou vulkanické aktivity a zemětřesení, v tomto případě i průniku magmatu. Ač se mluví o probuzení podmořského vulkánu, vědci na základě pozdějšího zkoumání říkají, že k němu ani nemuselo dojít. Pokud ano, pak to bylo dle S. Cesca během hlavních vln o síle šesti stupňů. Podle ní však žádné přímé důkazy neexistují. „… k potvrzení erupce by bylo zapotřebí dalšího výzkumu. Do průlivu by musela být vyslána mise vědců, kteří by změřili hloubku k mořskému dnu a porovnali ji s historickými mapami,“ řekla seismoložka.

Zdroje: www.newsweek.com, www.livescience.com, www.natureworldnews.com