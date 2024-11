By W. Bulach - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116445166

Vědci již dlouho vědí, že ledovce tají rychleji tam, kde silné podvodní proudy narušují jejich základnu. Netušili ale, jak tento proces probíhá. Odhalit jeho tajemství se proto rozhodli pomocí robotického vozidla. To se na povrch vrátilo s mapami, na kterých byly podivné vzory.

Při hledání odpovědí pomáhá přistupovat k problému ze všech možných úhlů. Totéž platí i o tání ledu na Antarktidě, vyvolané změnou klimatu. Proto odborníci z organizace International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) sestrojili automatizované podvodní vozidlo přezdívané „Ran“, aby se ponořilo do dutiny Dotsonského ledového šelfu, nacházející se v blízkosti ledovce Thwaites v západní Antarktidě.

„Dříve jsme k pozorování, jak se ledové šelfy v průběhu času mění, používali satelitní data,” říká profesorka oceánografie na univerzitě v Göteborgu Anna Wåhlin. „Nyní jsme se ale rozhodli, že se na ně podíváme z druhé strany.”

Do 350 metrů silné dutiny v ledovém šelfu tak vyslali robotickou ponorku. Ta během 27 dní urazila více než 1000 kilometrů a ponořila se do hloubky sedmnácti kilometrů.

Tajemství ledového šelfu

Některý zjištění byla podle očekávání. Bylo tak například potvrzeno, že ledovec taje rychleji tam, kde silné podvodní proudy narušují jeho základnu. Pomocí vozítka Ran se ale vědcům poprvé podařilo tyto proudy změřit a najít důkazy o nadměrném tání ve vertikálních zlomech ledovce.

Mapování zároveň odhalilo, že jeho základna není hladká, ale tvoří ho masivní kapkovité útvary připomínající písečné duny. „Tyto vzory byly pro nás novinkou,” říká glacioložka z University of Manitoba Karen Alley. „Měli jsme náznaky, že základny ledových šelfů mají složitou strukturu, takový obrázek ale nikdo nečekal. Vypadají spíše jako umělecké dílo,” přiznává.

close info Anna Wåhlin/Science Advances zoom_in Ponorka Ran se vydala přímo do dutiny Dotsonského ledového šelfu s cílem odhalit, proč taje.

Nyní je cílem celého týmu z projektu TARSAN zjistit, jak se objevené vzory vytvořily. Podle mořského geofyzika z British Antarctic Survey Roba Lartera jde o nový pohled na vzájemnou interakci mezi ledem, zlomy v něm a vodou proudící pod ním.

„Pronikání teplé vody je klíčovým důvodem úbytku ledu u rozsáhlých západoantarktických ledovců, jako jsou Pine Island a Thwaites. Pro přesnější předpovědi stoupání hladiny moří je proto nezbytné těmto interakcím lépe porozumět,” vysvětluje.

Kde je Ran?

První terénní práce vědců byly provedeny před dvěma lety. V lednu 2024 se skupina na Antarktidu vrátila, aby získala nová data, která by ukázala případné změny. S velkým očekáváním tak vyslali ponorku do hlubin. Stalo se však něco, co nečekali.

Ran jednoduše zmizel pod ledem a již se nevynořil. I přestože odborníci dokázali získat záznam jeho měření, nedostali kompletní informace.

„Naše vědecké pokroky stály na jedinečnosti přístroje, kterým Ran byl. Doufáme tak, že ho budeme schopni nahradit a pokračovat v práci. Tento výzkum je klíčový k pochopení budoucnosti antarktického ledového příkrovu,” řekla Anna Wåhlin. „Potřebujeme další modely, abychom předpověděli, jak rychle budou ledové šelfy tát a snížit nejistoty ohledně budoucí výšky hladiny moře.”

