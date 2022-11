Vědci našli na dně moře v Antarktidě podivnou anténu. Je dílem supercivilizace?

Lenka Bělská

Anténa Eltanin na Antaktidě

Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=202063

Ledová krajina Antarktidy patří mezi nejméně prozkoumané oblasti naší planety. Není tedy divu, že se rok od roku objevují zprávy, které upozorňují na podivné objekty, na něž zde badatelé náhodou narazili. Mezi jednu ze záhad patří anténa Eltanin.

Jižní polární oblast má rozlohu 14 milionů km2. Patří mezi nejchladnější, největrnější a nejsušší místo na Zemi. Proto je bez stálých obyvatel. Pouze v létě se zde objeví kolem 5000 výzkumníků. Ti se snaží odhalit její dávná tajemství.

I přesto, že je dnes Antarktida pokryta hrubou vrstvou ledu a sněhu, nebylo to tak vždy. Přibližně před 145 až 45 miliony lety se zde rozprostíraly zelené lesy a jezera. Tento fakt přivedl mnoho lidí k závěru, že Jižní pól byl kdysi domovem nejstarší civilizace na světě.

Mapa Piri Reis

Byl konec roku 1929. Německý teolog Gustav Deissmann působící v Istanbulu pracoval v knihovně, když náhodou našel podivný pergamen z gazelí kůže s nakreslenou mapou. Text pod ní napovídal, že pochází z roku 1513 a zhotovil ji osmanský admirál, mořeplavec a kartograf Ahmed Muhiddin Piri.

Barevné dílo překvapilo nejen umělecky. Především je na něm zachycena oblast, jež připomíná Antarktidu. Ovšem ochuzenou o ledovce. Nikdo nedokázal vysvětlit, jak je to možné. Kontinent byl oficiálně objeven až v roce 1820 ruským mořeplavcem německého původu Faddějem Faddějevičem Bellingshausenem.

Ahmed Muhiddin Piri se při tvorbě mapy, zobrazující hory, řeky a hluboké terénní formace, očividně inspiroval antickými díly, jež vytvořili Egypťané, Řekové nebo Indové. Co když ale narazil i na mnohem starší nákresy? Tuto teorii potvrzuje sonarová radarová studie zkoumající charakteristiky oblasti pod ledovým příkrovem z let 2004 a 2007. Vědci narazili na útvary, které byly na Piriho mapě důkladně zaznamenány.

Řada badatelů to bere jako důkaz, že Antarktidu kdysi opravdu obývala neznámá civilizace. Tak vyspělá, že po sobě zanechala anténu. Záhadný objekt byl objeven oceánským výzkumným plavidlem USNS Eltanin 29. srpna 1964 při průzkumu mořského dna v hloubce 3 904 metrů.

Anténa Eltanin na Antaktidě

Vědci odhadli, že konstrukce je 0,6 metru vysoká. Pyšnila se zvláštními paprsky, výčnělky a uzly v pravidelných rozestupech. „Vypadá jako kříženec mezi televizní a telemetrickou anténou," napsal pro Saga Magazine autor Brad Steiger. Spekulovalo se, že přístroj vysílal signály do vesmíru nebo sloužil k mapování planet.

Houba druhu Cladorhiza concrescensZdroj: Alexander Agassiz (1835—1910) - Three cruises of the United States Coast and Geodetic Survey steamer

V roce 2003 ale výzkumník v oblasti podvodní akustiky Tom DeMary přišel s jednoduchým vysvětlením. Pod ledem není žádná anténa, ale obyčejná masožravá houba druhu Cladorhiza concrescens.

Jeho teorie má však podle odborníků řadu nedostatků. Jedním z nich je fakt, že Cladorhiza žije v koloniích a rychle se rozmnožuje. Vyfotografovaný objekt ale stál samostatně. „Dalším problémem je hloubka. Bez slunečního světla je přítomnost těchto organismů nepravděpodobná," vysvětluje mořský biolog specializující se na výzkum planktonu Dr. Thomas Hopkins. Pravý původ antény Eltanin je tak stále záhadou. Zajímavé však je, že podobný objekt najdeme vyobrazený na petroglyfech z roku 6000 př. n. l. v kaňonu Sego v Utahu.

Zdroj:

www.mysteriesrunsolved.com, www.en.wikipedia.org