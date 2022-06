Strašný zabijácký stroj pravěku: Napůl hroch, napůl krokodýl byl horší než T-rex

Natálie Borůvková

Tyranosaurus Rex

Foto: Herschel Hoffmeyer / Shutterstock

Soudě podle jeho masivních, kosti drtících zubů, obrovské lebky a mohutné čelisti nemůže být dalších pochyb o tom, že anteosaurus, předpamprskový plaz, který se pohyboval na africkém kontinentu před zhruba 265 až 260 miliony let - v období zvaném jako střední perm - byl krutý masožravec.

Zatímco dříve se mělo za to, že tato šelma - která dorůstala velikosti dospělého hrocha nebo nosorožce a měla silný krokodýlí ocas - byla příliš těžká a pomalá na to, aby byla účinným lovcem, nová studie ukázala, že anteosaurus byl schopen svou kořist nejen předběhnout a vystopovat, ale také účinně a snadno zabít.

Zabijácký stroj pravěku

Navzdory svému jménu a zuřivému vzhledu není anteosaurus dinosaurus, jak se mnozí domnívají, ale patří mezi dinocefaly - savce podobné plazům dinosaurů. Ti, stejně jako dinosauři, v minulosti potulovali po Zemi a vládli jí, ale vznikli, prosperovali a vymřeli asi 30 milionů let předtím, než se vůbec objevil první dinosaurus.

Zkamenělé kosti dinocefalů se nacházejí na mnoha místech světa. Vyznačují se velkými rozměry a značnou hmotností. Kosti dinocefalů jsou silné a husté a ani anteosaurus není výjimkou. Lebka anteosaura byla zdobena velkými hrboly a boulemi, umístěnými nad očima a dlouhým hřebenem na horní části čenichu, díky nimž kromě zvětšených špičáků vypadala jeho lebka jako lebka divokého tvora. Vzhledem k těžké anatomii jeho kostry se však mělo za to, že se jedná o poměrně pomalé a velmi pomalu se pohybující zvíře, schopné v nejlepším případě pouze "mrchožroutit" nebo přepadávat kořist.

Napůl hroch, který byl horší než T-Rex

Pečlivou digitální rekonstrukcí lebky anteosaura pomocí rentgenového snímkování a 3D rekonstrukcí prozkoumal tým vědců vnitřní struktury lebky a zjistil, že specifické vlastnosti jeho mozku a rovnovážných orgánů byly vyvinuty tak, že byl vším možným, jen ne pomalu se pohybujícím zvířetem.

Tým zjistil, že orgán rovnováhy u anteosaura byl relativně větší než u jeho nejbližších příbuzných a jiných současných predátorů. To naznačuje, že se Anteosaurus dokázal pohybovat mnohem rychleji než jeho kořist i konkurenti zároveň. Zjistili také, že část mozku zodpovědná za koordinaci pohybů očí v kombinaci s hlavou byla výjimečně velká, což byla klíčová vlastnost zajišťující sledovací schopnosti tohoto tvora.

Při vytváření dosud nejúplnější rekonstrukce lebky anteosaura bylo zjištěno, že nervový systém anteosaura byl celkově optimalizován a specializován na rychlý lov a rychlý úder, na rozdíl od toho, co se dříve předpokládalo. Svým vzhledem i rychlostí to byl napůl hroch a napůl krokodýl, který by dnes plně překvapil rozsahem svého pohybu.

Přestože anteosaurus žil 200 milionů let před slavným dinosaurem Tyranosaurem Rexem, rozhodně nebyl jen "primitivním" tvorem. Byl to mocný prehistorický stroj určený k zabíjení.

