Dnes šestaosmdesátiletý herec se proslavil hlavně rolemi padouchů, získal dva Oscary, které od sebe dělí dlouhých třicet let. Toho prvního získal za roli, díky které si ho pamatuje celý svět. Jeho zásluhy musela uznat i samotná britská královna. Poznáte, kdo je na úvodní fotografii?

Tento dnes světoznámý herec se narodil do pekařské rodiny. Jeho zázemí nebylo zrovna záviděníhodné, rodina neměla mnoho peněz, a tak klouček zakusil drsný život dělnické třídy a potkal se i s bídou.

I přes tyto ne úplně ideální podmínky se mu přeci jenom dostalo vzdělání, respektive jeho rodiče mu jej chtěli dopřát, hoch po tom zas až tak netoužil. Na chlapecké střední škole byl kvůli svým nuzným poměrům terčem posměchu, což se podepsalo na jeho sebevědomí.

Jaký otec, takový syn

Chlapce navíc nebavila ani škola jako taková, mnohem raději se věnoval uměleckým činnostem, jako byly hra na klavír, malování a nebo kreslení. Jeho rodičům tyto činnosti přišly ale jako naprosto zbytečné.

Rodina žila ve Wales a jeho otec byl „typický Velšan“. Hrubý, mužný a hodně pil. Alkohol se později stal i metlou celé rodiny, kvůli němu se objevilo doma násilí, a to jen z toho důvodu, že otec neznal v tomto ohledu míru.

Jeho terčem se stala jak jeho manželka, tak synek. Tento otcův zlozvyk se pak podepsal i na chlapci samotném, nadmírné pití mu značně zkomplikovalo start jeho slibné kariéry.

„Byl jsem naprosto nesnesitelný,“ prohlásil o sobě samotný herec. Dokonce i jeho matka ho kvůli jeho vznětlivé povaze označila za monstrum. Později se však naučil svého vnitřního démona kontrolovat a vypouštět ho jen tehdy, když je to žádoucí Tedy když měl ztvárnit nějakého padoucha, což byl role, které tvoří podstatnou část jeho bohaté kariéry.

Hannibal Lecter, Adolf Hitler i Richard Nixon

Jeho nejslavnější rolí a i tou, která ho proslavila je nepochybně Hannibal Lecter. Jedná se samozřejmě o film Mlčení jehňátek z roku 1991. Tento snímek mu zajistil takovou popularitu, až mu britská královna Alžbět II. v roce 1993 udělila rytířský titul.

Filmoví fanoušci jej zbožňovali. Mezi jeho další slavné role patří nepochybně majordomus ze Soumraku dne, kontroverzní postava nacistického vůdce Adolfa Hitlera ve filmu Bunkr, ve snímku Nixon si zahrál amerického prezidenta Richarda Nixona a nebo ve filmu režiséra Stevena Spielberga Amistad, kde si zahrál dalšího amerického státníka.

Za celou svou dlouhou a bohatou kariéru byl několikrát nominovaný na cenu filmové akademie, známou jako Oscar. Poprvé se mu ji podařilo získat právě za roli Hannibala Lectora v Mlčení jehňátek v roce 1991 a naposledy o 30 let později, tedy v roce 2021 za hlavní roli ve filmu Otec.

Film Mlčení jehňátek

Dnes je tomuto slavnému herci už osmašedesát let, nicméně to vypadá, že do důchodu se nechystá. To mnohé filmové fanoušky může jen těšit, protože kdekoliv se tento výtečný umělec objeví, je to záruka úspěchu.

Mladíkem ve vojenském oblečení na úvodní fotce je britský herec, sir Anthony Hopkins.

