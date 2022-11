V Baltu našli předmět odporující přírodním zákonům. Má být starý 140 tisíc let

Lenka Bělská

Lovec pokladů.

Není jisté, proč se lovci pokladů z týmu Ocean X vydali prozkoumat Baltské moře mezi Švédskem a Finskem. Jejich expedice ale byla úspěšná. Vrátili se s rozmazaným snímkem kruhového objektu připomínající vesmírnou loď. Ve stejné oblasti byl pak objeven i předmět, který tvoří silné energetické pole.

Psal se rok 2011, kdy při průzkumu mořského dna badatelé zjistili, že jim přestal fungovat jak satelitní telefon, tak všechny elektronické přístroje. Stalo se to přesně v místě, kdy se na sonaru objevil podivný útvar. Potápěči na nic nečekali. Skočili do vody a zamířili do hlubin.

To, co spatřili, nikdy předtím neviděli. Plavali nad placatým kamenem s tvarem téměř dokonalého kruhu. Měl asi 60 metrů na šířku a 8 metrů na výšku. Hladký povrch byl narušen zářezy připomínající terasy, rampy a schodiště. Ihned po objevu se objektu začalo říkat „anomálie Baltského moře“. Lovci pokladů netušili, že jeho tajemství podpoří další podivný předmět.

Antigravitační váleček

Jakmile byl bizarní snímek podmořské konstrukce zveřejněn, zvedla se vlna nadšení. Řada badatelů se rozhodla, že zjistí jeho původ. Mezi nimi byl i Boris Alexandrovič. Při průzkumu oblasti se o neznámých stavitelích nedozvěděl nic, našel ale váleček, který na první pohled vypadá jako hračka jojo.

Kamenný předmět má šnekovitý tvar. Na jednom z jeho vrcholů je zasazen pozlacený kruh s drážkami, jemuž chybí jedna část. Uprostřed je další kolečko s dírkou uprostřed, jež nese stopy koroze. Protější strana disponuje prohlubní, připomínající moderní zásuvku.

Na bocích má váleček dva hladce opracované zlaté hroty. K čemu mohl předmět sloužit zatím nikdo netuší. První analýza naznačuje, že je starý asi 140 000 let. To je však podle konvenčních historiků nemožné. V té době obývali naši planetu zástupci druhu Homo erectus a Homo neanderthalensis, kteří sice dokázali pracovat s kamenem, neměli ale znalost metalurgie.

Váleček se silnou energií

Autor nálezu upozorňuje, že starověký artefakt má zvláštní vlastnosti. Vyzařuje prý kolem sebe silné energetické pole, projevující se jemnou vibrací. Zároveň v jeho blízkosti přestávají fungovat elektronické přístroje, hodiny a kompas. Některé předměty prý navíc měly vzlétnout, jako by na ně vůbec nepůsobila gravitace.

Jeho původ je stále neznámý. Stejně jako „anomálie Baltského moře“, i on má být vyroben z materiálů, které nejsou přírodního původu. Odkud ale pocházejí je stále záhadou.

