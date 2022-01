Tutanchamonova antikoncepce: Ve starém Egyptě používali hodně důmyslný způsob

Sex ve starém Egyptě rozhodně nebyl tabu.

Foto: Volné dílo, Creative Commons, https://creativecommons.org/publicdomain/

Mysleli jste si, že antikoncepce je pouze vymožeností novověku? Pak jste na omylu. Dokonce i egyptští faraónové se chránili, což – vzhledem k promiskuitě a běžném incestu - byl docela dobrý nápad. Samozřejmě, že starověké antikoncepční metody byly odlišné od těch dnešních, ale i Tutanchamon nosil ochranu.

Samozřejmě, že ne všechny moderní antikoncepční metody mají stejně dlouhou historii. Například kondomy, či spíše jejich předchůdci, toho už ale za sebou mají leccos. Některé starověké metody antikoncepce by nám asi přišly dokonce směšné, jiné naopak známe i dnes. Běžné byly například behaviorální metody, jako sexuální abstinence, přerušovaná soulož nebo nepenetrační sex. Kromě nich ale má nejdelší tradici používání kondomů.

Švédský kondom ze 17. století.Zdroj: gallivantrix.com / Creative Commons, CC-BA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Kondomy s sebou na věčnost

Ač jsou první zmínky o kondomech údajně již v jeskynní malbě ve 13 000 let staré jeskyni v Grotte des Combarrelles ve Francii, to, že se jedná skutečně o kondom, není potvrzeno. Naproti tomu ale kondomy používané Tutanchamonem a vyrobené z látky, jsou skutečností.

Používal je nejen on, ale i ostatní faraoni. Kondomy pak byly často dokonce součástí hrobového vybavení a posmrtné cesty. I když kondomy starých Egypťanů nesloužily k antikoncepčním účelům, používaly se jako ochrana proti tropickým nemocem.

Mumie se stojícím penisem.Zdroj: maradon 333 / Shutterstock.com

Starověké pesary z krokodýlího trusu

Co však jako antikoncepce ve starověkém Egyptě fungovalo, byly pesary. Jejich existenci dokládá Kahunský lékařský papyrus, známý také jako Gynekologický papyrus, z roku 1825 př. n. l. Papyrus doporučuje jako antikoncepční prostředek používání směsi krokodýlího trusu a dalších složek, které se coby směs zformovaly do pesaru a vložily do pochvy ženy.

Tutanchamonův kondom, identifikovaný podle zbytků DNA.Zdroj: gallivantrix.com / Creative Commons, CC-BA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

V Indii a na Blízkém východě byla tato látka údajně nahrazena sloním trusem. Oba by měly být zásadité povahy, takže působí jako spermicidy. Pesary se nevyráběly pouze z těchto zarážejících ingrediencí, ale i z kousků bavlny nebo rostlinného vlákna namočených v pastě z nezralých plodů akácie, medu a rozemletých datlí, či z vlny namočené v silfiové šťávě. S podivem je, že tyto pesary pravděpodobně neměly žádné negativní vedlejší účinky na zdraví svých uživatelek.

Netradiční africká metoda antikoncepce.Zdroj: Anya Newrcha / Shutterstock.com

Sedm skoků vzad nebo kýchnutí proti otěhotnění

Jiný kraj, jiný mrav, tedy platí i o antikoncepci. Například v Evropě se věřilo v zázračnou sílu amuletů, které měly třeba podobu lasičích varlat, která žena nosila na stehně, nebo lasičí nohy, která se zavěšovala ženě na krk. V Severní Americe se naproti tomu sušila varlata bobrů a namáčela se do silného alkoholu. Výsledný nápoj se pil, aby se zabránilo těhotenství. Ale nemusely se chránit jen ženy, některé metody totiž byly založeny na fyzickém vypuzení mužova semene z ženského těla po pohlavním styku. Dělo se tak třeba silným kýcháním, sedmero skoky vzad a jinými bizarními technikami.

