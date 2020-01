Kat z Majdanku Anton Thumann: Vězně nechal trhat svým hladovým německým ovčákem

Zlověstné zaštěkání upozornilo vězně, aby se seřadili a vyčkali příchodu dozorce. Anton Thumann se dvorem nesl jako král, po boku ho doprovázel německý ovčák Boris, kterého nechal celý den bez jídla. Vězni věděli, že někdo skončí v jeho tlamě. Nebylo by to poprvé.



Dokonalý stoupenec

Anton Thumann byl zapálený nacista. K SS se přidal v roce 1932 a do NSDAP o rok později. Když po otevření prvního koncentračního tábora pro politické vězně Dachau hledali do řad dozorců vhodné kandidáty, Thumannovo jméno se skvělo na samém vrcholu seznamu.

Ve svých začátcích se k vězňům choval umírněně, nakonec se ale adaptoval mnohem krutějším kolegům. Jako obyčejný dozorce působil až do roku 1937, poté se přesunul do velitelovy kanceláře a od roku 1940 byl táborovým Schutzhaftlagerführerem, přímým podřízením velitele tábora. Na týrání vězňů si i na tak důležité pozici vždy našel čas – když někdo nedodržoval stanovená táborová pravidla, což bylo náplní jeho práce, potrestal ho.

Německý ovčák Boris

V srpnu téhož roku byla jeho práce v Dachau u konce. Odešel do menšího tábora Gross-Rosen, který v té době spadal pod tábor Sachsenhausen. Na stejné pozici Schutzhaftlagerführera tu zůstal další tři roky. O jeho pobytu v tomto táboře není moc informací, jeho nenávist vůči vězňům ale pravděpodobně zesílila, protože po přestupu do Majdanku si na ně pořídil trhače.

Thumann se od února 1943, kdy se v Majdanku stal opět přímým podřízeným velitele, zapojil do každé selekce a podílel se na sadistickém týrání a plynování osob. Od vězňů si vysloužil přezdívku Kat z Majdanku. Na ranní a večerní nástupy s sebou brával svého věrného německého ovčáka Borise, kterého často nechával celý den o hladu, aby zvýšil jeho krvelačnost, a posílal ho na nic netušící oběti.

Kat popravil kata

Jeho působnost v Majdanku byla ovšem krátká. V březnu 1944 byl převelen do tábora Neungamme, kde pokračoval ve stejné vedoucí pozici. Boris ho doprovázel na každém kroku, cenil zuby na vězně a na některé se vrhl, aniž by mu to páníček přikázal. Nikdy ho nezastavil.

Thumann se po evakuaci tábora 30. dubna 1945 schoval ve městě Flensburg, kam vedl pochod smrti, a poté se skrýval na různých místech, dokud ho 16. března 1946 Britové nezatkli a nepostavili před soud v Hamburku. Thumann byl společně s 10 dalšími válečnými zločinci odsouzen k trestu smrti oběšením. Kata z Majdanku popravil 8. října 1946 kat nacistů Albert Pierrepoint, který sprovodil ze světa například proslulou bestii z Bergen-Belsen Irmu Grese a velitele Osvětimi Josefa Kramera.