Antonín: Po 30 letech manželství si připadám jako oběť a všeho lituji

Jsem 30 let ženatý, otec dospělého syna, který má už vlastní rodinu. Žiju s manželkou na vesnici, a abych byl upřímný, nejraději bych byl bez ní.

Pokud máte zájem vztah zachránit, zkuste naše rady, které najdete v galerii.

Od té doby, co přestala chodit do práce, se soustředila na mě. Pokud ovšem zrovna nesleduje své oblíbené seriály, ale ani to jí nebrání v tom, aby mě měla neustále v hledáčku. Během reklam, které někdy trvají i 10 minut. To se zvedne z gauče a hned je mi v patách. „Co děláš? Proč děláš pořádek v kůlně, když je třeba natřít okna?“

Odpovím, že natírání mám v plánu, až přestane pršet, a ona na to, že můžu natírat uvnitř. Já na to, že budeme dýchat nezdravé výpary, protože venku prší a je zima. Ona na to, že můžu začít v horním patře. Já na to, že chci udělat pořádek v kůlně, protože budu pracovat uvnitř, neboť venku prší. Ona na to, že bych mohl odvézt tříděný odpad. Já na to, že to udělám, až dokončím kůlnu. Ona na to, že ji bolí levá ruka a že bych mohl oloupat brambory k obědu. Já na to, že na brambory nemám chuť, že máme od včerejška knedlíky, stačí ohřát v mikrovlnce, a že chci dodělat tu kůlnu. Ona na to, že ji blbá kůlna vůbec nezajímá a že by si se mnou chtěla povídat, protože seriál už skončil. Já na to, že mám práci, ale až ji dokončím, klidně si budu povídat. Ona na to, že o ni nemám zájem.

„Podívej se na sousedy,“ začne lamentovat. „Dělají všechno spolu! A chodí spolu na procházky a drží se za ruce.“ Já na to, že sousedi jsou spolu teprve pět let, zatímco my třicet. A že už se za ruce nedržíme nejméně 15 let. Ona na to, že je to chyba a že bychom s tím měli znovu začít. Já na to, protože už mi nervy brnkají, že ještě ani jeden nepadáme, takže se držet nemusíme. Ona na to, že jsem hnusný cynik, a rozpláče se. Já jdu do kůlny. Tam je klid.

Chci jet do lesa na dřevo a žena hned, že pojede se mnou. „A co tam budeš dělat?“ ptám se. „Budu sedět v autě a čekat na tebe.“ Řeknu, že je to blbost a ať si radši najde nějakou práci. Třeba utřít prach. Odpoví, že není žádná služka a jestli mi ten prach vadí, ať ho utřu…

Moje žena nemá koníčky, dokonce ani nečte. Když přijede syn s vnoučaty, hubuje, že udělají nepořádek a že by měli vypadnout. Odjedou, naříká, že se jí bude stýskat.

A takhle to jde den za dnem! Navíc ztloustla a nedbá o sebe. Když jí to vytknu, začne se vztekat, že už ji nemám rád, a že bych ji měl mít rád takovou, jaká je. Zkrátka a dobře, mám ji pořád za zády. Jediným útočištěm je ta hospoda. Ale posledně jsem se vrátil až v jednu, a ona mi schválně zamkla barák! Musel jsem přenocovat v kůlně. A ráno prohlásila, že do hospody už nepáchnu a taky klíčky od auta mi bude vydávat, jen když ji budu brát všude s sebou.

Vůbec jsem si nevšiml, že mi je vytáhla ze zapalování.

Antonín, Liberecko

Odborník radí

Mít doma ženu netečnou, nejevící o nás sebemenší zájem, není sice také žádné terno, pořád je to ale v něčem snazší než Antonínovo „nadělení“. Už by si měl uvědomit, že svou ženu jen tak něčím neuspokojí. Vyhoví-li jí v jednom ohledu, pouze ji utvrdí v tom, že měla vlastně pravdu. Jeho drahá pak nepochybně ještě přitvrdí.

Konstruktivní nebudou ani jeho snahy o racionální debatu. Další varianta jednání je, že navzdory jejímu lamentování si bude řídit svůj život sám. Sice mu zřejmě také nedá pokoj, přesto se on bude cítit o něco lépe. Kdyby ho chvíli přestala prudit, mohl by udělat gesto dobré vůle a sám jí nějakou společnou aktivitu nabídnout. Mohu vás však ujistit, že manželka je při mariáši přinejmenším kapku přespočetná.

Je zde i možnost ukončit manželství. Pokud by ale chtěl pan Antonín zmínku o rozvodu použít pouze jako hrozbu, měl by vše dobře zvážit. Ultimáta, jako „když mi nevrátíš klíče o auta a budeš pyskovat, až půjdu na karty, tak se s tebou rozvedu“, mají v sobě jednu zlotřilost. Bude-li manželka dál „pyskovat“ a „peskovat“, musel by ten rozvod skutečně podat. Jinak bude jen směšným psem, který sice štěká, ale ve finále zjistí, že je vlastně bezzubý.