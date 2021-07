Aplikace Tečka usnadní cestování, lze do ní uložit covid certifikáty celé rodiny

Covid pas / ilustrační foto

Foto: Shutterstock

Se začátkem prázdnin spousta lidí řeší možnosti cestování na zahraniční dovolenou. Vzhledem k pandemii koronaviru je však potřeba dodržet několik podmínek. Pro vstup do mnoha zemí je nutné předložit nejrůznější certifikáty. To může velmi usnadnit aplikace Tečka, do které lze nahrát certifikáty celé rodiny nebo skupiny cestujících.

S létem mnoho lidí touží po tom, vyrazit k moři a dosyta si užít prosluněné dny. Pro vstup do drtivé většiny zemí je však zapotřebí předložit několik dokladů. Buď potvrzení o očkování, o prodělání koronaviru, nebo potvrzení o negativním testu. Tyto skutečnosti lze prokázat i digitálními covid certifikáty neboli covid pasy. Ty jsou k dispozici ke stažení na Očkovacím portálu občana. Certifikát pak lze velmi snadno uložit právě do aplikace Tečka.

Jak certifikát převést?

Nahrání digitálního covid certifikátu do aplikace Tečka lze provést hned několika způsoby. Na Očkovacím portálu občana je možné do Tečky naskenovat vygenerovaný QR kód či skrze portál stáhnout potřebné dokumenty přímo do aplikace. Poslední možností je přijetí certifikátu prostřednictvím SMS kódu. S každým dalším přihlášením do Očkovacího portálu se pak bude podle webu finance.cz aplikace připojovat již automaticky.

Zdroj: Shutterstock

Velkým přínosem však je, že do aplikace Tečka lze nahrát certifikáty více osob. V případě cestování například celé rodiny do zahraničí postačí, když u sebe bude mít chytrý telefon se staženou aplikací jen jeden člen rodiny.

Funguje i bez internetu

Poté, co jsou do aplikace nahrány všechny potřebné certifikáty, není nutné mít stálé připojení k internetu. Načtené certifikáty všech osob lze totiž předložit i bez mobilní sítě. Přístup do Tečky je pak vázán buď na PIN, nebo čtečku otisků prstů či obličeje.

Je ovšem třeba myslet na to, že k načtení nových údajů do aplikace je připojení k internetu nutné. Doplňující informace by se totiž jinak nestáhly. Aplikace podporuje češtinu a angličtinu. Pro uživatele telefonů značky Apple je Tečka ke stažení v App Storu, pro uživatele telefonů se systémem Android pak na Google Play.