Největší vesmírná záhada: Apollo 14 přivezlo z Měsíce kus žuly, pochází ze Země

Velitel posádky Alan Shepard a pilot lunárního modulu Edgar Mitchell se pod skafandry potili. Cítili nesmírnou únavu a vyčerpání. Navíc se v pusté měsíční krajině špatně orientovali. Tahali dvoukolový transportér MET plný nářadí a dalšího vybavení. Nakonec se jim i přesto, že trochu zabloudili a nedodrželi určenou trasu, podařilo naložit 43,6 kg vzorků měsíční horniny. Mezi nimi byl i kousek, který zde opravdu nikdo nečekal.

Scientists may have discovered the oldest Earth rock ever—on the Moon. A lunar sample returned by the Apollo 14 astronauts may contain a bit of Earth from about 4 billion years ago. Details: https://t.co/YvldxSKgj7 pic.twitter.com/sItdsYncZk