Vzorky půdy, které přivezlo Apollo z Měsíce, pocházejí ze Země, potvrdili vědci

Velká Bertha.

Byl únor roku 1971. Posádka letu Apolla 14 se procházela po Měsíci a sbírala vzorky hornin. „Můžeš mi pomoci s tímhle?" zeptal se velitele Alana Sheparda Edgar Mitchell. Společně pak naložili devítikilogramový balvan na modulární transportér. Za několik dní vzorek číslo 14321 putoval do laboratoře.

Trvalo 48 let, než se Velká Bertha, jak se kameni začalo říkat, dostala pod podrobný hledáček vědců. Ti posléze zveřejnili šokující závěry. Dvoucentimetrový čip, který je do ní zapuštěný, je ve skutečnosti 4 miliardy let starý fragment naší planety.

„Je to provokativní, ale s největší pravděpodobností máme pravdu," říká lunární geolog z Lunar and Planetary Institute v Houstonu v Texasu a autor studie publikované v Earth and Planetary Science Letters David Kring. „Toto zjištění pomůže vytvořit přesnější obraz rané Země a scénáře jejího bombardování vesmírnými tělesy."

Apollo 14

Podle vědců se úlomek dostal na Měsíc, který byl kdysi třikrát blíže než dnes, v důsledku srážky Země s asteroidem. Ten ho po svém nárazu vymrštil do atmosféry. Později byl pohlcen měsíční brekcií, jež našli astronauti Apolla 14. Kus naší planety se tak vrátil zpět domů.

Výsledky výzkumu naznačují, že hornina vznikla v prostředí bohatém na vodu při teplotách a tlacích, které se vyskytují buď 19 km pod povrchem Země nebo asi 170 km pod povrchem Měsíce. „Tato hloubka je ale obrovská," říká geodynamik z Macquarie University v Sydney v Austrálii Craig O'Neill. „Proto upřednostňujeme její pozemský původ."

Díky absenci povětrnostních a geologických procesů, jimž vyvřeliny běžně podléhají, nabízí mimořádný pohled do historie naší planety. Úlomek složený z krystalů křemene, živce a zirkonu se totiž nápadně podobá kameni ze západní Austrálie, který je datován až do doby před 4,4 miliardami lety, pouhých 150 milionů let po vzniku Země.

Velká Bertha

„Pokud je skála skutečně pozemská, obsahuje stopy o období zvaném Hadean. Potvrzuje tak, že Země byla zasažena asteroidy dostatečně velkými na to, aby odpálily kusy hornin až na Měsíc," vysvětluje Kring. „Zároveň díky ní víme, z čeho se skládaly rané kontinenty."

Nyní se vědci chtějí zaměřit na analýzu dalších vzorků přivezených z Měsíce. „Ve skutečnosti je to nejlepší místo, kde můžeme hledat fragmenty starověkých pozemských heterogenních přírodních látek," směje se geochemička z Kalifornské univerzity v Los Angeles Elizabeth Bell.

