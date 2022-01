2029 mine Zemí obří asteroid o pouhých 32 000 km. Může se něco se něco stát?

Asteroid - ilustrační foto

Po svém objevu v roce 2004 byl asteroid Apophis označen za jeden z nejnebezpečnějších objektů, který by mohl dopadnout na Zemi. Poslední výpočty naštěstí naznačují, že planetka nás pouze mine. Nad Evropou proletí v roce 2029, v pátek 13., kolem dvaadvacáté hodiny večerní.

Planetka Apophis je 450 m vysoká, 170 m široká a váží asi 40 miliónů tun. Své jméno dostala podle staroegyptského boha Apopa, „Ničitele“, který sídlí v podsvětí a každý den se snaží pohltit sluneční loď boha Ra a lidstvo zbavit Slunce.

Poprvé byl asteroid pozorován 19. června 2004 arizonskou observatoří Kitt Peak. Kvůli nedostatku dat však vědci nemohli spočítat jeho dráhu. O půl roku později byl už identifikován jako jeden z nejnebezpečnějších objektů. Stal se prioritou číslo jedna. Odpověď na otázku, jaké je riziko dopadu, chtěla znát odborná i laická veřejnost.

Asteroid Apophis

Energie srážky by podle současných odhadů odpovídala přibližně 9 740 Mt TNT. Na pevnině by se tak vytvořil kráter o průměru 8 km. Při dopadu do oceánu by se vyvolala tsunami, jež by ještě tisíc kilometrů od epicentra vytvořila 7 m vlny.

Podle odborníků by oblast dopadu zahrnovala pás táhnoucí se od Kazachstánu po západní cíp Afriky. Počítačová simulace NEOSim odhadla hypotetický náraz na území Kolumbie nebo Venezuely. Škody na majetku a infrastruktuře se odhadly na 400 miliard dolarů, zemřít by mohlo kolem 10 miliónů lidí. I přesto, že by asteroid zničil oblast o ploše tisíců kilometrů, katastrofa by neměla mít dlouhodobé globální následky.

Bude to těsné

V březnu minulého roku se Asteroid přiblížil k Zemi na vzdálenost 17 milionů kilometrů. Díky tomu se vědcům podařilo spočítat jeho oběžnou dráhu s odchylkou 150 m. Využili k tomu sedmdesátimetrovou rádiovou anténu nedaleko Barstow v Kalifornii. Výsledky této radarové pozorovací kampaně potvrdily, že Apophis by se měl v nejbližších 100 let Zemi zcela vyhnout.

Nejtěsnější známý průlet asteroidu však nastane 13. dubna 2029. V nejbližším bodě bude jen 32 000 kilometrů nad povrchem Země, což je blíže než létají geostacionární družice. Planetku bude možné pozorovat pouhým okem v oblasti Evropy, Afriky a ze západní Asie. „Jsem opravdu rád, že Apophis můžeme ze seznamu rizik vyškrtnout a těšit se na výsledky zkoumání, když se k nám v roce 2029 přiblíží,“ řekl Davide Farnocchia z NASA. Při průletu by podle odborníků nemělo hrozit žádné riziko.

