Ondřeje Kepku si diváci pamatují hlavně z oblíbeného seriálu Arabela, kde ztvárnil Honzíka. Je tomu už ale přes 40 let, co se ocitl ve své dodnes nejslavnější roli. Od té doby se hodně změnilo. Co dnes dělá syn slavné Gabriely Vránové? A jak přišel ke své o více než dvacet let mladší manželce?

Malý Ondra byl už od dětství před kamerou jako doma. Dokonce i ve škole měl často na talíři, že je více na place než v lavici. Ze spolužáků i učitelů ale dost možná tehdy mluvila pouhá závist. „Učitelé i spolužáci mi to dávali sežrat a říkali mi, že mám hvězdné manýry, ale nebyla to moje třináctá komnata, kterou bych trpěl. Byla jsem jakoby z jiného světa a oni též. Naučil jsem se totiž modely chování generace nade mnou a vyšší, a to není dobré,“ uvádí Kepkova slova web krajskelisty.cz.

Mezi jeho kolegy na natáčení se totiž řadily dnes už takové legendy jako Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Vladimír Menšík nebo Stella Zázvorková. „Pan Sovák byl uzavřenější intelektuál a Láďa Menšík byl zase bezprostřední bavič a pohodář,“ zavzpomínal Kepka na svá dětská léta. Olej do ohně dokonce přilil i samotný režisér Václav Vorlíček, když označil Ondřeje za „poťouchlého intelektuála“.

Kepka si totiž více rozuměl s dospělými herci, než s těmi stejně starými jako byl on. Na place při natáčení Arabely to odnesla seriálová Mařenka, kterou ztvárnila herečka Veronika Týblová-Polívková. „Mimo natáčení jsme si moc nerozuměli, Veronika byla typické živé dítě,“ uvedl dětský herec.

Jiří Paroubek se prý dvořil jeho přítelkyni

Zavzpomínal také na to, jak to tehdy na natáčení probíhalo celkově. Vyzdvihl chování herců, kteří neměli žádné manýry, ačkoliv za to, co už světu předvedli, by klidně mohli chodit s nosánkem nahoru. „Byli to úžasně vstřícní a normální lidé, vůbec se nepovyšovali. Tehdy to nebylo tak rozkastované, aby měl někdo z nich vlastní šatnu,“ a dodává, že o nějakém cateringu s jídlem si mohli v tu dobu nechat jen zdát. Trochu toho „luxusu“ si mohli dopřát až při natáčení druhé řady, kdy si štáb v lese osmažil řízky.

Ondřej byl tak trochu napřed ve všem, a to včetně navazování vztahů. Stalo se tak, že už v osmnácti letech byla na spadnutí veselka. Jeho vyvolenou se měla stát úspěšná mezzosopranistka Andrea Kalivodová. Jenže vše dopadlo nakonec úplně jinak. Když na tu dobu Kepka zpětně vzpomíná, má jasno v tom, co vztah zničilo: „Média nám rozbila vztah. Byli jsme pro ně zajímavá dvojice a neustále na nás doráželi se svatbou.” Co více, tehdejší předseda vlády Jiří Paroubek poslal jeho dívce po vystoupení květiny a pozval ji na večeři.

Kalivodová tehdy vše popřela a uvedla na pravou míru. „Nevím, jak vznikla fáma, že jsem jeho přítelkyně. To se stalo někdy v září, natáčela jsem v rozhlase, hned volala nějaká novinářka. Novináři jsou někdy nepříjemní a nevychovaní,” píše web blesk.cz, kde se dále uvádí, že Jiří Paroubek samozřejmě na její vystoupení chodil, ale vše ostatní jsou podle Kalivodové bláboly a obtěžuje ji, že se novináři nesoustředí na její práci, ale na blbosti.

Svou manželku potkal ve škole, byla to studentka

Vztah už to každopádně nezachránilo. Životní lásku našel Ondřej Kepka až nedávno. Bylo to na jeho přednášce na Vysoké škole ekonomické, kde učí scenáristiku nebo základy režie v rámci oboru Multimédia v praxi. Své vyvolené si prý všiml okamžitě a od prvního momentu, kdy ji spatřil, věděl, že se stalo něco osudového.

„Ale byť jsme byli oba dospělí, počkal jsem si. Cítil jsem zodpovědnost vůči ní i škole. První krok jsem později udělal já, ale nakonec jsme se shodli na tom, že náklonnost tam byla oboustranná,“ prozradil pro web extra.cz. Vzhledem k tomu, že byla Jana Vrabcová je o 23 let mladší studentka, nevyhnuli se samozřejmě různým poznámkám.

„Jana je dost zralá osobnost a já, byť mám šedé vlasy, ještě zdaleka nejsem žádný stařec. Když vidím číslovku se svým věkem, jsem vždycky strašně překvapený,“ vykládá s úsměvem Kepka, který je dnes prezidentem Herecké asociace a dodává, že pošklebky byl jen minimálně, většina lidí z jejich okolí je přijala a bere je jako rovnocenné partnery.

Někdejší dětský herec neváhal jako když byl mladík a požádal svou lásku o ruku. Vzpomíná, že to byl celkem dobrodružný čin. „Žádost o ruku byla zajímavá. Jsem velký milovník vody, a tak k tomu došlo přímo v mořských vlnách. Trochu jsem riskoval, že utopím prstýnek. Vzal jsem ho s sebou na nafukovačku a ve vodě Janu požádal o ruku. Bylo to spíš nebezpečné než romantické, protože vlny byly docela velké,“ vypráví Kepka a dodává, že se už těší, až bude tatínkem.

