Nenajde se snad u nás človíček, který by neznal výpravný pohádkový seriál o Arabele, krásné, hodné princezně ze světa pohádek, která se dostala mezi lidi, či ho neviděl nebo o něm alespoň neslyšel. Ztvárnila ji slovenská herečka, kterou osud zavál daleko od světa filmu. Po 40 letech se vrací...

Před čtyřiceti lety

Poněkud klikatou cestou jde životem filmová Arabela – Jana Nagyová, která se narodila 9. ledna 1959 v Komárně. Ačkoli od malička hrála v amatérském divadle, chtěla se věnovat hudbě a na konzervatoři v Bratislavě studovala operní zpěv a hru na klavír. Byl to její křehká krása, která ji na tu cestu svým způsobem poslala. Všimli si ji totiž filmaři, a tak se ve svých sedmnácti letech ocitla před slovenskými televizními kamerami. Rok 1979 ji přinesl další hereckou příležitost, když dostala spolu s Dagmar Patrasovou hlavní roli v krimi filmu Smrt stopařek. V té době pracovali Václav Vorlíček a Miloš Macourek na scénáři k chystanému televiznímu seriálu Arabela (1980). O obsazení postav měli vcelku jasnou představu. Nehodnou princeznu Xenii si zahraje Dagmar Patrasová, její hodnou sestru Arabelu Libuše Šafránková…

Bohužel jim jejich plány zkřížila nemoc paní Libušky, a jelikož se seriál točil v německé koprodukci, nebylo možné plán natáčení změnit. Přišel na řadu konkurz na roli Arabely, který vyhrála Jana nejen díky své půvabné tvářičce, ale pomohlo jí to, že už s „Dádou“ hrála, i to, že se k sobě obě holky hodily. Paní Jana jako Slovenka měla problémy s češtinou, zvláštně s výslovností „ř“, nadabovala ji proto Libuše Šafránková.

Role Arabely paní Janu „vystřelila" do hereckých výšin.

O pár let později

Role Arabely paní Janu „vystřelila“ do hereckých výšin, byla to však její jediná výrazná role. V 80. letech sice získala angažmá na Nové scéně v Bratislavě a objevila se v několika filmech a televizních inscenacích, ale pouze ve vedlejších nevýznamných rolích a navzdory svému talentu se postupně z filmu vytratila. Druhou velkou hereckou šanci už nedostala. Když se v roce 1993 točilo další pokračování Arabely, její roli už nedostala. Údajně to bylo kvůli přemrštěnému honoráři, který požadovala její manažerka, kterou si najala, aby jí vyjednala podmínky natáčení, jiná verze říká, že tehdy jako matka už dvou dětí se – obrazně řečeno – do šatů Arabely už nevešla, prostě se na „princeznu“ jako maminka nehodila.

Jana Nagyová se do Česka stále vrací a po dlouhé době i k filmu.

Mimo kamery

Jana Nagyová se poprvé vdávala velmi mladá, v jednadvaceti letech. Jejím prvním manželem byl hokejový trenér Miro Kubičovič. Má s ním dceru Janu, manželství však dlouho nevydrželo. Po šesti letech se rozvedli. Znova se provdala za podnikatele Haralda Schlegela, ještě před sametovou revolucí se za ním odstěhovala do Německa. Mají spolu syna Harryho. Vzdala se herectví a jako žena v domácnosti se starala o děti. V 90. letech se vracela do tehdejšího Československa a prodávala kosmetiku. I její druhé manželství se rozpadlo. Třetím manželem je Toni Pulm, s nímž má dceru Sophii Emmu. Jsou spolu dvacet tři let a žijí v Německu.

Do Česka se stále vrací a po dlouhé době se vrací i k filmu. V loňském roce si zahrála ve filmu Princ Mamánek, teď má roli manažerky v seriálu Hořký svět, který se právě natáčí.

