Pine and Willow / Shutterstock

Externí autor 1. 8. 2024 clock 5 minut

Na rozdíl od západního zvěrokruhu, který je z velké části založen na zvířatech a řeckých mýtech, arabská verze využívá tradiční zbraně jako je kopí, prak, sekera nebo dýka. Podívejte se, co o vás prozrazují jednotlivé symboly.

Kopí (22. 12. – 20. 1.)

Kopí představuje zbraň, kterou končí a začíná rok. Lidé narození v tomto znamení jsou respektováni pro svou vážnost, dovednosti a vítězství. Mezi jejich zásadní vlastnosti patří opatrnost, trpělivost a rozumný přístup k věcem i dějům. Tito zrozenci dokážou pro úspěch opravdu tvrdě dřít. Na první pohled se zdají odměření, ale spíš skrývají své pocity v hloubi duše. Kopí se rovná znamení Kozoroha.

Prak (21. 1. – 19. 2.)

Lidé v Praku jsou kreativní, humanitně zaměření jedinci, kteří neustále hledají nové výzvy k naplnění . Jsou to nadšení inovátoři a objevitelé překvapující své okolí. Prak inspiruje svým tvůrčím talentem, neustále si rozšiřuje obzory a snaží se na sobě pracovat. Za každých okolností si zachovává svou výjimečnost. Nepřipomíná vám znamení Vodnáře?

Sekera (20. 2. –20. 3.)

Sekera je všestranná zbraň, proto lidé, narození v tomto znamení, jsou stejně multifunkční. Patříte mezi Sekery? Pak nejspíš neustále hledáte svou idealizovanou verzi reality, ve které je všechno dokonale sluníčkové. Podporujete rodinné vztahy, jste empatičtí a pomoc ostatním je pro vás samozřejmostí. Ekvivalentem Sekery v astrologii, jakou známe dnes, je znamení Ryb.

Dýka (21. 3. – 20. 4.)

Toto arabské znamení Dýky se pyšní značnou vitalitou, spontánností a statečností. Lidé narození v Dýce dokážou rychle jednat a jsou velmi iniciativní. Řídí se svými instinkty a občas jdou do věcí po hlavě, zejména, když věří, že to stojí za to. Tímhle přístupem se rovnají tradičnímu znamení Berana.

Hřebík (21. 4. – 20. 5.)

Ti, kteří se narodili pod Hřebíkem, jsou neuvěřitelně milující bytosti užívající si klidné chvíle v kruhu rodiny nebo s partnerem. Po profesní stránce jsou ve svém živlu při realizaci velkých projektů. Nic je nemotivuje tak, jako hmatatelné výsledky jejich práce. Jsou to houževnatí energičtí pracanti a jejich protějškem v moderní astrologii je Býk.

Kyj (21. 5. – 21. 6.)

Stejně jako tradiční znamení Blíženců je i Kyj tak trochu chameleon, který rád v sobě objevuje nové osobnosti a nikdy neztrácí touhu bavit se. Tito lidé jsou spontánní, svobodní a díky neustálému stavu bdělosti a analytické zdatnosti mají potenciál překvapit i sami sebe. Patří mezi velmi chytré vyjednavače, protože se umí snadno přizpůsobit. Mají zvláštní talent naladit se na druhého člověka a dokážou se orientovat i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Nůž (22. 6. – 23. 7.)

Nůž je znamením, které rádo dává, pečuje a udržuje láskyplné, až mateřské vztahy. Díky daru značné empatie umí nejenom naslouchat, ale i předvídat potřeby druhých. Alfou a omegou jejich bytí je rodina a bydlení, v němž se dobře žije. Jsou to trochu snílci, v čemž se podobají tradičnímu znamení Raka.

Meč (24. 7. – 23. 8.)

Arabský horoskop znamení Meče se vyznačuje vznešeností a důstojností. Lidé narození v Meči jsou velmi kreativní a talentovaní. Neustále cítí potřebu vytvářet činnosti, díky kterým budou příkladem pro ostatní. Meč je totiž rád středem pozornosti. Byť tak trochu egoista, umí si získávat lidi a udržet jejich pozornost. Je to ekvivalent tradičního znamení Lva.

Mačeta (24. 8. – 23. 9.)

Pokud jste se narodili v tomto arabském znamení, jste obdařeni smyslem pro praktické věci a selským rozumem. Neustále se snažíte rozvíjet, učit se a rozšiřovat své znalosti. Vaše touha po dokonalosti vás může občas zahnat do kouta. Pak děláte chyby, ztrácíte nervy a děláte další chyby. Mačeta je tak podobná znamení Panny.

Řetěz (24. 9. – 22. 10.)

Lidé Řetězu jsou známí svým vytříbeným vkusem a láskou ke krásným věcem a spravedlnosti. Využívají svůj šarm a diplomatické chování, aby se vyhnuli neshodám a případným nedorozuměním. Svou laskavostí si dokážou získat kohokoli. Pokud vám připomínají znamení Vah, máte pravdu.

Chandžar (23. 10. – 22. 11.)

Chandžar patří k nejméně známým arabským zbraním v západním světě. Stejně tajemné je i toto znamení. Jeho zrozenci vykazují schopnost „vidět až za roh“. Jejich intuice jim pomáhá v přežití složitých situací, byť je svou povahou tak trochu vyhledávají. Pokud vás napadla podobnost se Štírem, máte pravdu.

Luk (23. 11. – 21. 12.)

Znamení Luku propůjčuje svým zrozencům silnou osobnost. Jsou to lidé, kteří překonávají životní nástrahy s optimismem a nadšením pro šťastné konce. Baví je poznávat svět a nové věci. Tyhle od přírody statečné jedince najdete i v tradičním znamení Střelce.

Zdroje: kaleela.com, www.svetzeny.cz