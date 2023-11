Objev ztraceného kontinentu Argoland, který byl po neuvěřitelných 155 milionech let konečně nalezen, je skutečnou záhadou! Představte si pevninu dlouhou zhruba 5 000 kilometrů, která se v době dinosaurů odtrhla od západní Austrálie a vydala se na tajemnou cestu časem a mořskými proudy.

Díky práci geologů se tento příběh kontinentu, který se odlomil od Austrálie, konečně dostal na světlo. Podívejte se na zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Mikrokontinent byl záhadou

Příběh Argolandu, odhalený v nedávné studii, vykresluje obraz kontinentu unášeného dávnými moři. Vědci věřili v existenci tohoto mikrokontinentu, ale místo jeho výskytu zůstávalo až dosud zahaleno tajemstvím. Přibližně před 155 miliony let se Argoland, rozsáhlá pevnina, odtrhl od západní Austrálie a vydal se na nečekanou plavbu směrem na severozápad. Kde však skončil?

Rozpadlý kontinent

Odpověď leží v hlubinách jihovýchodní Asie. Zdá se, že Argoland našel svůj konečný cíl mezi ostrovy, které dnes známe jako Indonésii a Myanmar. Nebyla to však hladká a jednoduchá cesta. Ukázalo se, že se Argoland přibližně před 300 miliony let začal štěpit na četné fragmenty a vytvořil něco, co vědci nazvali "Argopelago".

Na rozdíl od běžných rozpadů kontinentů se Argoland nerozdělil jen na dvě části, ale místo toho se roztříštil na nesčetné úlomky roztroušené po rozlehlém oceánu.

Desková tektonika

Během sedmiletého výzkumu vědci tento ztracený svět pečlivě zrekonstruovali. Kontinentální fragmenty, které jsou nyní ukryty pod Indonésií a Myanmarem, jsou svědectvím o dávném putování Argolandu. Proces jejich objevování se podobal skládání složité skládačky z chybějících dílků, skládačky, která skrývá vodítka nejen o geologické historii Země, ale také o vývoji biologické rozmanitosti a klimatu.

close info UTRECHT UNIVERSITY zoom_in Argoland po rozpadu

Ještě pozoruhodnější je, že tento objev má důsledky pro naše chápání deskové tektoniky a sil, které formují naši planetu. Cesta Argolandu objasňuje dynamickou povahu zemských kontinentů. Tento objev se připojuje k dalším ztraceným kontinentům, jako je Zélandie, a přidává tak další kapitolu do fascinujícího příběhu neustále se měnící krajiny naší planety.

Zdroje: www.iflscience.com, www.sciencedirect.com, www.newsweek.com