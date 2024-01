V centru německé Postupimi stojí stavba nazvaná Antivilla, která se vzpírá konvenčním architektonickým normám. Toto dílo renomovaného architekta Arna Brandlhubera zpochybňuje samotnou podstatu toho, jak by mělo vypadat honosné sídlo. Je nazýváno nejošklivější vilou Německa.

Antivilla vznikla z popela zapomenuté továrny na spodní prádlo v bývalé Německé demokratické republice. Ze stavby, které hrozila demolice.

Brandlhuber však viděl dál než za zchátralou fasádu a chopil se příležitosti k radikální proměně. Antivilla, pojmenovaná podle velikosti připomínající vilu, ale vzpírající se tradičnímu využití, se stala estetickou vzpourou proti historii. Dnes je považována za nejošklivější vilu Německa, která znechutila všechny architektovy sousedy. Na vile Arno Brandlhuber spolupracoval s kolegy Markusem Emde a Thomasem Schneiderem. Vilu dokončili na podzim roku 2014.

Jak vila vypadá? Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

Úplně opačný proces

Architektonická metamorfóza spočívala v ovládání sbíječek, které vytvářely záměrné trhliny ve stávajících zdech a měnily obyčejné v něco neobyčejného. Namísto toho, aby se Brandlhuber podvolil očekávanému osudu demolice, zorganizoval ikonický akt, který přepsal příběh zdánlivě zapomenutelné budovy.

Vila dnes stojí v rezidenční čtvrti Postupimi, kousek od jezera Krampnitzsee. To, co Anti-vilu odlišuje, je její hluboké zapojení do tiché, tragické minulosti, historie často odsouvané do stínu. Antivilla využívá ironii jako dvousečnou zbraň a dodává jí nový lidský rozměr. Balancuje vlastně na hraně kýče a hipsterské estetiky, a to vše, aniž by podlehla jedné z nich.

Kromě svého rebelského ducha Antivilla zpochybňuje současné architektonické hodnoty, které často upřednostňují povrchní estetiku před obsahem. Zesměšňuje trend proměňovat každý objekt v designovou podívanou a demaskuje prázdnotu architektonických principů vydávaných za inovaci.

Nové chápání architektury

Fyzická proměna bývalé továrny na spodní prádlo v Antivillu je pečlivým procesem. Původní azbestová sedlová střecha byla nahrazena plochou betonovou deskou, což umožnilo vznik rozsáhlých okenních otvorů. Interiér, kterému dominuje beton a sklo, vyzařuje minimalistický luxus. Prostor je inteligentně rozdělen pomocí splývavých závěsů, které se přizpůsobují klimatickým potřebám, což je promyšlený prvek odrážející dynamickou povahu domu.

close info Erica Overmeer - Antivilla, CC BY-SA 2.0 zoom_in Antivilla architekta Arna Brandlhubera

Pozoruhodné je, že Antivilla je architektonickým komentářem ke stavebním předpisům, energetické účinnosti a adaptivnímu bydlení. Namísto toho, aby podlehla tlaku demolice, představuje stavba přesvědčivý argument pro opětovné využití stávajících prostor. Zpochybňuje normativní standardy stanovené stavebními předpisy a navrhuje nové chápání architektury a její interakce s prostředím.

Architekt zde bydlí

V domě o rozloze 230 metrů čtverečních se nachází prostor pro uměleckou galerii a byt architekta, který má podobu jednoho obrovského propojeného prostoru s oddělenou koupelnou, kuchyňským jádrem a saunou. Na zahradě se také nachází menší rekonstruovaný objekt, určený k trvalému bydlení. V kontrastu s novou tváří staré tovární haly není jeho vzhled tak radikální.

close info Erica Overmeer, CC 3:0 zoom_in Interiéry vily

close info Erica Overmeer, CC 3.0 zoom_in Interiéry vily

Ve světě přesyceném konvenčními návrhy je Antivilla ztělesněním architektonické inovace, vzpurnou symfonií proti všednosti. Není to jen dům. Antivilla je v celé své nekonvenční kráse mistrovským dílem, které se odmítá nechat omezovat společenskými očekáváními.

Zdroje: www.idnes.cz, viceversamagazine.com, www.archdaily.com