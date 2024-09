Loni v říjnu mu vyšla kniha Buď užitečný: 7 zásad pro život, kde kromě jiného vzpomíná na své drsné dětství, otce, a čemu vděčí za to, že se z něho stal úspěšný muž. Nenajde se snad nikdo, kdo by jeho jméno přinejmenším neslyšel, napsáno o něm bylo hodně, stačí tak pár slov a víte, o kom je řeč.

Nabízíme pohled do dětství kloučka z titulního obrázku, méně známou stránku o jeho životě, co ho dovedlo za velkou louži a přimělo tam zůstat.

Malá rakouská nápověda

„Nikdo z nás si nemůže vybrat místo, odkud pochází. Já jsem vyrostl v rakouské vesničce na počátku studené války…,“ svěřuje se ve své knize dnes sedmasedmdesátiletý bývalý kulturista, herec a politik. Tou je odlehlá víska Thal poblíž Štýrského Hradce a dnem kdy se narodil 30. červenec 1947. Vyrůstal v domku bez vody, s kadibudkou na dvorku, což není to, co by ho poznamenalo, vyrostla tak spousta dětí. Ovlivnila ho však tvrdá výchova bez vyhlídek na budoucnost a především jeho otec Gustav.

close info Rodinné album / YouTube / Rorinné album / YouTube zoom_in V malé rakouské vesničce nemohli tušit, že z něho vyroste celebrita

Matka Aurelia byla velmi laskavá, milující, o rodinu pečovala, ale prý trpěla posedlostí neustále uklízet. Otec byl velmi přísný. Fyzické tresty jako tahání za vlasy, facky či nářez řemenem byly běžné. Jak „náš kluk“ vzpomíná, jeho kamarádi také byli biti, jeho otec byl v dětství též fyzicky trestán, prostě to tak tehdy chodilo. Horší pro něho bylo to, co dnes nazýváme psychickým týráním.

Otec a temné stránky

Otec Gustav sloužil v rakouské armádě (1930–1937) a dosáhl postu policejního důstojníka. Přidal se k nacistům a v roce 1939 narukoval k polnímu četnictvu Wehrmachtu. Sloužil v celé Evropě, byl vyznamenán Železným křížem za statečnost a medailí za zranění v bojích při obléhání Leningradu.

Nebudeme se zabývat válečnými „zásluhami“ jeho otce, jen zmínka proto, že se náš kluk domnívá, že chování jeho otce po válce ovlivnil stud za nacisty spáchané zločiny a pocit viny, prostě, že se přidal na špatnou stranu. Z války se vrátil jako „zlomený“ muž a nejspíš trpěl tím, co dnes odborníci nazývají posttraumatickou stresovou poruchou, depresemi, které utápěl v alkoholu. Často chodil domů opilý, náš neznámý se otce právem bál, on totiž často zbil jeho a mladšího bratra Meinharda nebo i maminku.

close info Rodinné album / YouTube / Rodinné album / Youtube zoom_in Malí kluci se často choulili k sobě a báli se co nastane, když se táta posilnil alkoholem

Po válce získal místo šéfa okresní policie a také jako bývalý voják vyžadoval doma tvrdou disciplínu. Náš kluk musel ráno nanosit vodu, naštípat dříví, což dle jeho vzpomínek bylo v zimě dost brutální, a aby dostal snídani, musel dělat dřepy – ne deset, klidně i stovku. Každé jídlo si musel „zasloužit“, a když byl později v učení, musel finančně přispívat na domácnost – za to že dostává najíst a má střechu nad hlavou.

Otec a světlé stránky

Jak dále vzpomíná, otec ho nikdy nepochválil, nadržoval mladšímu bratrovi, jeho ponižoval, že prý všechno může udělat líp. Už v dětství se nitro malého kluka vzbouřilo. S každou fackou, s každou urážkou a tvrdou prací v něm sílilo odhodlání „vypadnout“ z rodného místa, dostat se do zemí za velkou louží, které znal z časopisů, a dosáhnout úspěchu.

„I přes nepopiratelně špatné věci nezapomenu, že byly velkou součástí toho, co mě vedlo k útěku, k úspěchu, k tomu, abych se stal člověkem, kterým jsem dnes“, vzpomíná. S odstupem let si také uvědomil, že jeho otec byl většinu dní „dobrým tátou“, který ho měl rád, což navzdory tvrdým slovům cítil, a že právě díky jeho výchově se naučil na sobě tvrdě pracovat, snažit se být stále lepší, mít lepší výsledky.

Rebel, cesta k úspěchu neboli nápovědy

Otec vedl své dva syny ke sportu dělali atletiku, hráli fotbal – než se náš kluk dostal do tělocvičny, kde začal posilovat, vzpírat, věnovat se kulturistice a chtěl být jako svalnatí muži, které znal z obrázků. Svaly mu začaly „pořádně“ růst na roční vojenské službě díky hodnotné stravě, kde měl poprvé v životě pravidelně v jídelníčku maso.

V roce se 1965 stal juniorským Mr. Europe, v Německu nejlépe stavěným mužem, přicházely další úspěchy. Už následující rok se dostal na amatérskou soutěž kulturistů do Londýna, kde skončil druhý, následující dva roky už získal titul Mr. Universe, což byla i vstupenka na soutěže ve vysněné zemi neomezených možností, kde se mu splnil sen být nejlepším kulturistou na světě – Mr. Olympia. A vstoupil do historie tohoto sportu, nejen jako už profesionální několikanásobný světový vítěz.

Své svaly nabídnul také Hollywoodu. Začátky nebyly lehké, agenti mu nedávali moc šancí kvůli rakouské angličtině (zpočátku byl dabován), dlouhému jménu… Průlomovým snímkem byl Barbar Conan a stal se hvězdou akčních filmů 80. let. Herec má smysl pro humor a tak byl úspěšný i v komediích jak Dvojčata či Policajt ze školky.

Teď už ani chvilku neváháte a není ani nutné dodávat, že ho známě jako Terminátora a guvernéra Kalifornie (2003-2011). Klouček z titulky je Arnold Schwarzenegger (více viz galerie)

close info Joe Seer / Shutterstock zoom_in „Typický“ Arnold, jak ho známe (2006)

