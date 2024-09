Externí autor 15. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger přiznal v dokumentu, který jste měli možnost zhlédnout na streamovací platformě Netflix, že má nemanželského syna a že tohoto činu bude navždy litovat. Nejenom, že zklamal své fanoušky, ale ranil tím hlavně svou tehdejší ženu.

Manželství Arnolda Schwazeneggera a Marii Shriver trvalo dlouhých pětatřicet let. Oficiálně bylo ukončeno v roce 2021 poté, co se bývalá filmová hvězda přiznala, že má nemanželského syna. Byl jím chlapec jménem Joseph a Terminátor jej počal s hospodyní Mildred Patriciou Baenou, která u nich pracovala.

V dokumentu někdejší herec a guvernér popsal, jak celá věc vyplula na povrch. Manželé už delší dobu navštěvovali párovou terapii, ovšem jednoho dne přišla přesně mířená otázka, na kterou chtěla znát Arnieho žena Maria odpověď.

„Myslím, že vaše žena chce dostat konkrétní odpověď na určitou otázku,” zaznělo z úst terapeuta těsně před tím, než Arnold kápl božskou. Moc dobře totiž věděl, na co se zeptá a co bude následovat, tudíž nemělo smyslu zapírat.

„Chce vědět, jestli jste otcem tohoto chlapce,” pokračoval terapeut a v tu chvíli i samotný Terminátor přiznal, že se mu zastavilo srdce. Jeho žena Maria, která mimochodem pochází z rodiny Kennedyových a živí se jako novinářka, byla zdrcená hlavně proto, že se celá věc odehrávala přímo před jejíma očima. A v jejím vlastním domě.

Arnie si levobočka pořídil už v roce 1996

Arnie si s hospodyní začal už v roce 1996. Přiznává, že čím byl starší, tím více to chtěl a potřeboval udržet v tajnosti. Celá věc se začala více a více zamotávat, a tak není divu, že dodnes se mu při vzpomínkách na to obrací všechny vnitřnosti v těle.

Schwarzenegger má s Mariou čtyři děti, Katherine, Christiana, Christophera a Patricka. Poslední jmenovaný jde v otcových šlépějích a je také hercem. Nyní se na „mladého Terminátora” můžete těšit v připravované nové řadě seriálu Bílý lotos.

Přese všechno je na svého nemanželského syna pyšný

K těmto čtyřem „kouskům” si ovšem pořídil ještě Josepha. „Myslím, že jsem svojí rodině způsobil už dost bolesti, trpěli kvůli mně všichni. Děti, Joseph, jeho matka. Všichni,” kaje se po letech hříšník.

I přese všechny tyto skutečnosti a chyby, které Arnold udělal, je na svého nemanželského syna pyšný. Hrdý otec ho dokonce nazval „fantastickým člověkem”. Nicméně čas člověk nevrátí a Arnie si to moc dobře uvědomuje.

„Budu s tím muset žít do konce života, lidé si sice budou pamatovat moje úspěchy, ale stejně tak si budou muset pamatovat i moje neúspěchy,” pokračuje v osobní zpovědi Schwarzenegger a dodává, že se jedná o obrovské zklamání.

Aby ovšem bylo jasné, nejedná se o zklamání ve smyslu toho, že by nebyl za svého levobočka rád. Terminátor si je vědom toho, že to, co udělal, bylo špatné, ovšem nechce, aby tím jeho syn trpěl. „Miluji ho,” doznal se v dokumentu.

Přišel rozvod, láska neláska

Ačkoliv herec přiznal, že i dnes svou bývalou manželku stále miluje, přišel rozvod. Není se čemu divit. Čemu se divit ale je, jak podvedená Maria k celé věci přistoupila. Nedělala žádné scény, jen se nechala v klidu a spravedlivě rozvést. Polovina majetku připadla na ni, a protože toho majetku nebylo málo, rozvodové řízení trvalo celých deset let.

„Stali jsme se doopravdy dobrými přáteli. Kdyby se udělovali Oscaři za to, jak se vyrovnat s rozvodem, já a Maria bychom ho měli dostat za to, jak jsme zvládli ochránit naše děti,” doplňuje celý příběh, který se ale už dávno skončil, svalnatý Terminátor, kterému ovšem hřebínek zvládla přistřihnout jeho vlastní žena.

Na to, jak vypadají dvě osudové ženy Arnolda Schwarzeneggera, a jestli podle vás stálo za to se „utrhnout ze řetězu” pro hospodyni vůči ženě, kterou měl doma, můžete posoudit sami v naší galerii.

