Tragický příběh krásné lazebnice Agnes: Očarovala šlechtice, zažila hroznou smrt

Poprava Agnes Bernauer

Kronikář Veit Arnpeck o ní napsal: „Byla tak krásná, že když pila červené víno, bylo vidět, jak ji teče do krku." Agnes Bernauer, milenka a možná i první manželka Albrechta, později Albrechta III., vévody Bavorského. Doplatila na to, že se narodila do špatné kolébky.