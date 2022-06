Pozoruhodné předpovědi génia Arthura C. Clarka: Co vyšlo a co nás ještě čeká?

Arthur Charles Clarke

Sir Arthur Charles Clarke (1917 - 2008) byl britský autor science fiction a vynálezce, jehož nejvíce proslavil jeho román 2001: Vesmírná odysea. Trojice Clarke, Robert Heinlein a Isaac Asimov je souhrnně nazývána „Velkou trojkou science fiction“. Co z Clarkových vizí budoucnosti se již splnilo a jaké jsou jeho další předpovědi?

Clarke byl předním představitelem hard science fiction a technického optimismu a počátky jeho díla jsou spojovány s obdobím Zlatého věku science fiction. Kdybychom jen ve zkratce zmínili jeho dílo 2001: Vesmírná odysea, pak musíme říci, že se zprvu mělo jednat o povídku (jež později vedla Kubricka k natočení stejnojmenného filmu), která se během přípravy scénáře rozrostla v celý román. Za Clarkem pak stojí i další úspěšná díla a tří pokračování Vesmírné odysey.

Ale samozřejmě nezůstalo jen u literatury. Clarke se stal vynálezcem geostacionární telekomunikační družice a jeho jménem byla pojmenována planetka – „4923 Clarke“ a dinosaurus Serendipaceratops arthurcclarkei objevený v australském Inverlochu.

Clarke a jeho vize budoucnosti

Clarke prožil velkou část svého života na Srí Lance, odkud ovšem čile diskutoval v online konferencích své představy o budoucnosti lidstva. Na ty nejznámější se nyní podívejme. Ač jsou některé, zejména v oblasti energetiky, možná předčasné, mnohé z jeho předpovědí v oblasti inteligentních strojů a nanotechnologií jsou však velmi reálné a odrážejí skutečně rychlost pokroku.

Nejprve se v kostce podívejme na jeho správné předpovědi, o nichž hovoří i toto video:

Již v roce 1976 Clarke hovořil o možnosti komunikovat s okolním světem pomocí HD obrazovek připojených ke klávesnici, čímž jasně popsal směřování právě zaváděných domácích počítačů. Stejně tak předurčil budoucnost videohovorů, ještě několik let předtím, než Skype a FaceTime spatřily světlo světa.

Podobně trefnou vizi měl i pokud šlo o internet. Hovořil o propojených zařízeních, "která nám umožní posílat mnohem více informací našim přátelům… vyměňovat si obrazové informace, grafické informace, data, knihy a tak dále". Podobně to měl i s e-mailem, a o digitální poště věděl dávno předtím, stejně jako o nástroji podobnému Google, který bude prohledávat "centrální knihovnu" a přinášet hledané informace.

Podobně Clarke předpověděl mobilní telefony, práci na dálku a chytré hodinky.

Clarkova vize od teď do roku 2100

V roce 1964 se Arthur C. Clarke podíval do budoucnosti a řekl: "Kdyby nějakým zázrakem nějaký prorok dokázal popsat budoucnost přesně tak, jak se bude odehrávat, jeho předpovědi by zněly tak absurdně, tak přitažené za vlasy, že by se mu všichni vysmáli."

Již pro rok 2020 předpověděl Clarke to, že umělá inteligence dosáhne lidské úrovně. Na Zemi žije biologický a nebiologický druh. V roce 2021 přistane člověk poprvé na Marsu. V roce 2023 budou z fragmentu opět naklonováni dinosauři a otevřena první dinosauří zoo. V roce 2025 pochopíme všechny lidské smysly a díky kovové přílbě vstoupíme do nových vesmírů. V roce 2040 dokážeme pomocí univerzálního replikátoru založeného na nanotechnologii vytvořit jakýkoli předmět od gurmánských jídel po diamanty. V roce 2040 nebude lidská práce potřebná. V roce 2045 bude zdokonalen zcela samostatný mobilní dům a veškerý dodatečný uhlík potřebný k syntéze potravin se získává extrakcí oxidu uhličitého z atmosféry, aby se v roce 2061 obnovila společnost lovců a sběračů. V roce 2090 dojde k obnovení spalování fosilních paliv, aby byl nahrazen oxid uhličitý. V roce 2095 vyvineme vesmírný pohon a lidé budou vysláni do hvězdných systémů. Historie lidstva začne v roce 2100.

Na další Clarkovy vize se podívejte zde:

Jak sám Sir Arthur C. Clarke řekl: „Nikdo nevidí do budoucnosti. To, o co se snažím, je nastínit možné "budoucnosti" - i když zcela očekávané vynálezy nebo události mohou předpovědi učinit absurdními už po několika letech.“

