Artur Štaidl si toho za svůj doposud krátký život zažil opravdu hodně. Syn Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla byl už odmalička středem pozornosti všech médií. Většina z nás si ho pamatuje jako malého roztomilého blonďáčka s kulatým obličejem. Jak ovšem vypadá dnes ve svých sedmadvaceti letech?

Chlapec se slavné zpěvačce a populárnímu producentovi a skladateli na rodil 11. října roku 1996. Bouřlivý vztah popové ikony a charismatického hudebníka se ovšem záhy začal hroutit a pár šel od sebe. Kdo by si myslel, že tím se vše vyřešilo, je na omylu, začaly nepěkné tahanice u soudu o to, kdo dostane malého Artura do péče.

Ačkoliv hoch vyrůstal s maminkou Ivetou, v roce 2011 přišlo definitivní rozhodnutí o tom, že syn půjde do péče k otci, který o jeho opatrovnictví velmi usiloval. Artur byl zrovna v pubertě a k nelehkému období dospívání nepřispělo ani to, že si jeho maminka pár let na to vzala život.

V područí svého otce nicméně boubelatý blondýn s kulatým obličejem začal prospívat a velmi zmužněl. Po vzoru svých rodičů se také zajímal o hudbu, ostatně to měl v krvi a v hudebním prostředí vyrůstal. Ještě před pár lety měl svou vlastní metalovou kapelu Behind The Mirror. Ta se dokonce dostala do nominace na Hvězdu internetu, což je jedna z kategorií soutěže Český slavík.

Artur v hudební kariéře pokračovat nechce

I přes tyto úspěchy a vrozené vlohy od svých rodičů se ovšem mladík rozhodl v kariéře hudebníka nepokračovat. Tento obor ovšem nezatracuje a připouští, že se k němu možná někdy v budoucnu vrátí.

„Myslím si, že určitě. Ale spíš pro zábavu, jen tak pro sebe, protože mě to baví. Ale upřímně? Dost rád a dost často si opakuji jednu z tátových oblíbených hlášek, kterou používal v tomto smyslu poměrně dost často. Říkal, že jestli v Čechách někdy nějaké peníze v hudbě byly, tak už je vybral on s Gottem a nemá smysl se snažit o nějaké další,“ zašprýmoval na to konto mladý Štaidl na premiéře Voyo originálu Iveta letos v květnu.

Pokračování minisérie se natáčelo také v Itálii, kde spolu strávili čas skutečný Artur Štaidl i jeho televizní představitel Karel Šimek. „Karel je skvělej.Samozřejmě se styděl, protože nevěděl, co má od toho očekávat. Je to přece jen jeho první zkušenost. Sedli jsme si, strávili jsme spolu nějaký čas během natáčení. Myslím si, že podoba je skvělá, a hlavně je stejně jako já vtipnej,“ pochvaluje si svého představitele Artur v rozhovoru pro web iDNES.cz.

Mladý muž s novou tváří a knírem

Kdo byl na premiéře nebo viděl alespoň fotky, nemohl si nevšimnout, že tvář mladého muže zdobí knírek. Ten se samozřejmě stal tématem četných dotazů, a tak Štaidl musel přijít s vysvětlením.

„Co jsem zdědil, to jsou řídnoucí vlasy. To je zkrátka věc, se kterou se člověk musí smířit. A knírek? Možná to dělám proto, aby mě nikdo nepoznal, možná proto, že se mi to líbí, možná proto, že mě knírek prostě baví,“ vypráví se smíchem syn slavné zpěvačky.

Zdroje: idnes.cz, zena.aktualne.cz