close info Zdroj: By NASA/Goddard/University of Arizona - https://www.asteroidmission.org/?latest-news=osiris-rex-tags-asteroid-bennu, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95303282

Jarouš M Komořanský 22. 9. 2023 7:38 clock 3 minuty video

Vědci odhalili přesné datum možného dopadu asteroidu o síle 22 atomových bomb na Zemi. Den, kdy by se to stalo, by se zapsal do historie jako nejzásadnější datum vůbec! Představte si asteroid řítící se na modrou planetu s takto ničivou silou - to je scénář, který astronomy i vesmírné fandy děsí.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít