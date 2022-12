Asteroid pojmenovaný Bennu je jedním z nejnebezpečnějších známých asteroidů v naší Sluneční soustavě. Ač šance na to, že by zasáhl Zemi, jsou malé, není to zcela vyloučeno. Navíc kolem roku 2300 je tato hrozba nejvyšší.

NASA tento asteroid neustále pozoruje a díky shromážděným datům dokáže předpovídat jeho dráhu do roku 2300. Zjištění mise OSIRIS-REx ukazují, že Bennu má šanci 1:1750, že do roku 2300 narazí do Země, což je vyšší pravděpodobnost, než se dříve vědci domnívali. I tak se ale nejedná o žádnou vážnou hrozbu. Mise OSIRIS-REx dorazila k Bennu v prosinci 2018 a odletěla začátkem loňského roku. Přitom získala dosud nevídané informace, odebrala z povrchu asteroidu vzorek, který v současné době míří zpět na Zemi. Vzorek dorazí na Zem v září příštího roku, 2023.

Hypotetický náraz? Nehrozí

Kdyby se tak ale hypoteticky stalo, náraz Bennu do Země by vytvořil kráter o velikosti 10 až 20 násobku velikosti asteroidu, čímž by způsobil devastaci oblasti, která může dosáhnout až 100násobku velikosti kráteru.

"Úkolem NASA v oblasti planetární obrany je vyhledávat a monitorovat asteroidy a komety, které se mohou přiblížit k Zemi a mohou představovat nebezpečí pro naši planetu," uvedl Kelly Fast z ústředí NASA ve Washingtonu. „Mise OSIRIS-REx nám poskytla mimořádnou příležitost modely zpřesnit a otestovat, což nám pomůže lépe předpovědět, kde se Bennu bude nacházet, až se za více než sto let přiblíží k Zemi." Nejbližší přiblížení Bennu k Zemi by mělo nastat 24. září 2182, přičemž šance na srážku se Zemí je v tento den 1 ku 2700, což je stále velmi nízké číslo.

Známe více… ale co kdyby?

Díky misi se vědci dozvěděli i to, že Bennu je asteroid ve tvaru rotujícího vrcholu složený z hornin spojených gravitací. Je široký asi 500 metrů a vědci nyní mohou vymodelovat i jeho trajektorii, předpovědět budoucí pohyb a posoudit, zda existuje možnost srážky.

Je třeba zmínit, že dráhy asteroidů kolem Slunce se v průběhu času mění, a to rovněž díky tzv. "gravitační klíčové dírce", což je malá oblast vesmíru, kde gravitace planety může změnit dráhu prolétající planetky. Právě to by mohlo Bennu nasměrovat blíže k Zemi k budoucímu střetu s naší planetou.

Před poslední studií se vědci obávali, že Bennu by mohla mít 26 potenciálních gravitačních klíčových děr, ale nyní myslí, že by mohly být nebezpečné jen dvě z nich. "Měli bychom však mít na paměti, že pravděpodobnost dopadu je celkově opravdu malá," řekl Farnocchia z NASA. "Ve skutečnosti existuje 99,94 % pravděpodobnost, že nedojde k nárazu do trajektorie. Není tedy žádný zvláštní důvod k obavám."

Pokud by však Bennu, široký asi půl kilometru, přece jen na Zemi dopadl, velmi by zdevastoval poměrně velkou oblast. I menší asteroidy totiž dokážou způsobit velkou paseku.

