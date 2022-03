Za 150 let hrozí srážka s obřím asteroidem Bennu. Může zničit Zemi

Srážka asteroidu Bennu se Zemí by byla fatální

Již od vzniku samotné Země je naše planeta bombardována asteroidy, z nichž některé srážky mají následky vyšší, jiné nikoli. Poté, co asteroid dopadne na Zemi, udělá na ní kráter. Těmito krátery je modrá planeta poseta. Co by ale způsobil pád obřího a nebezpečného asteroidu Bennu?

Asteroid Bennu je skutečný kolos, který by při nárazu do Země mohl naši civilizaci zcela zdecimovat. Až dosud mělo lidstvo štěstí, protože za dobu našeho pobytu na Zemi na ni dosud žádné tak obrovské těleso nedopadlo. I proto astrovědci stále sledují vesmír a snaží se propočítávat dráhy asteroidů.

Co má vliv na pád asteroidů?

Protože se věda nové technologie stále zlepšují a zdokonalují, mají astrovědci stále více možností, k nimž při ochraně Země přihlížet. Nové údaje například astronomům pomohly propočítat tzv. Jarkovského efekt. Ten vychází z toho, jak je asteroid obrácen ke Slunci. Na polokouli obrácené ke Slunci vyzařuje teplo intenzivněji než na straně ve stínu, což může mít za efekt změny jeho oběžné dráhy. Dále vědci přihlížejí třeba ke gravitačnímu poli Slunce, jiných planet a jejich měsíců, jiných asteroidů, slunečnímu větru, anebo odporu způsobenému vesmírným prachem.

Gigantický asteroid by Zemi zničil

Spolu s asteroidem 1950 DA se Bennu řadí mezi nejnebezpečnější známé asteroidy ve sluneční soustavě. Jeho náraz na Zemi by měl totiž sílu 1200 megatun TNT, což pro informaci odpovídá explozi 80 tisíc atomových bomb svržených na Hirošimu.

Jedná se o obrovský balvan, který vypadá jako nedodělaná nebo deformovaná koule. A je skutečně gigantický, proto představuje pro Zemi takové nebezpečí. Jeho průměr dosahuje průměru pěti fotbalových hřišť a na Zemi by jeho hmotnost odpovídala 79 milionům tun.

Bennu obíhá Slunce za 1,2 pozemského roku a jeho dráha se kříží s oběžnou drahou Země. Právě proto nelze vyloučit, že by se obě tělesa mohla ve stejnou dobu ocitnout na stejném místě, což by mělo nepochybně katastrofální následky pro celé lidstvo. Zajímavé je, že pouze jediným nárazem by se naše civilizace vrátila buď tisíce let zpátky, anebo by byla zcela vyhlazena.

Vyhlídky na budoucnost

Pravděpodobnost srážky s tímto asteroidem je nízká, ale není zanedbatelná. Navíc je dokonce ještě o trochu vyšší, než astrovědci donedávna předpokládali. Do roku 2030 bude totiž celková šance na střet Země s planetkou Bennu 0,057 procenta, tedy 1 ku 1750.

A dokonce i víme, kdy by ke srážce mohlo dojít: Jedná se o 24. září roku 2182. I když zřejmě nikdo z nás nebude v tuto dobu již na světě, pokud nenalezneme elixír věčného života, je poměrně strašidelné vědět, že by naše Země mohla najednou „skončit“. Mohl by setak totiž naplnit scénář, který známe zatím naštěstí jen z katastrofických filmů.

