Asteroid Phaethon nebezpečně zrychluje rotaci. Hrozí, že narazí do Země

Tereza Malá

Asteroid padající k Zemi, ilustrační foto.

Foto: kjpargeter / Freepik (volné dílo)

3200 Phaethon je bizarní blízkozemní asteroid, který však rotuje každým rokem rychleji. To velmi zneklidňuje vědce, kteří nemohou přijít na to, proč se to děje. Tato neobvyklá zrychlující se rotace by totiž nakonec mohla změnit dráhu asteroidu sluneční soustavou.