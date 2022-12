Nachází se asi 370 milionů kilometrů od Země. I přesto, že je tak daleko, je pod intenzivním hledáčkem vědců. Ti totiž předpokládají, že se může skládat z velmi cenných kovů, jako je železo, nikl a zlato. Je tak označován za Svatý grál budoucího těžařského průmyslu.

Asteroid 16 Psyche byl objeven v roce 1852 italským astonomem Annibale de Gasparisem. Jeho průměr je asi 226 kilometrů, což je přibližná vzdálenost mezi Ostravou a Pardubicemi. Den na něm trvá přes čtyři hodiny a Slunce oběhne za pět pozemských let.

Odborníci, kteří ho později zkoumali pomocí Hubbleova teleskopu, zaujal hned z několika důvodů. Nejenže patří mezi dvanáct nejhmotnějších planetek typu M, jež obsahují vzácné kovy, ale předpokládají, že by mohl být částečným jádrem rozbité planetesimály. Těles, z nichž se pravděpodobně vytvořila naše Sluneční soustava.

Asteroid Psyche a jeho hodnota

Astronomové na Zemi studovali 16 Psyche ve viditelných a infračervených vlnových délkách. Čím více ho pozorovali, tím byli překvapenější. Odhadli, že planetka by mohla obsahovat kolem 15 milionů tun drahých kovů o celkové hodnotě až 700 trilionů dolarů. NASA na nic nečekala a začala plánovat misi, jejímž cílem bylo zjistit její přesné složení a možnost těžby.

Představa využití surovinového bohatství vesmíru již není pohádkou budoucnosti. Díky rozvoji nových technologií, jako je robotizace a umělá inteligence, nabývá zřetelnějších obrysů. Získávání některých kovů na Zemi je totiž stále obtížnější a nákladnější.

Otázkou však stále zůstává návratnost vesmírné těžby. Na jedné straně jsou náklady na vynesení strojů do kosmu a jejich provoz, na straně druhé propočet, za kolik by se suroviny daly prodat. „Zlato a nikl jsou tak drahé, protože je jich málo. Jakmile by již nebyly vzácné, jejich cena by se propadla. V tu chvíli by ekonomika tohoto businessu přestala fungovat,” vysvětluje v rozhovoru pro magazín Ekonom Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Zbytečná mise?

NASA i přes tato rizika na zahájení mise intenzivně pracovala. Kosmická loď měla odstartovat v srpnu tohoto roku. Kvůli technickým potížím se ale změnily plány. Mezitím se objevily další komplikace. Vědci z Purdueovy a Brownovy univerzity zjistili, že interakce 16 Psyche s ostatními objekty je menší, než se původně myslelo. To naznačuje, že má nižší hustotu. Jejich model zároveň ukázal, že planetka má s největší pravděpodobností kovový pouze plášť.

NASA se ale nevzdává. Kosmická loď mířící k asteroidu by měla odstartovat v říjnu příštího roku. K cíli by měla dorazit v srpnu 2029. Výzkum 16 Psyche by tak mohl nabídnout nejen možnost těžby, ale také nový pohled do nitra terestrických planet, do nichž patří i Země.

