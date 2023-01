Existuje mnoho různých asteroidů, které obíhají kolem Slunce a mohou se pohybovat velmi blízko k Zemi. Většina z nich jsou malé a Zemi neohrožují, ale některé mohou být velké a představovat určité nebezpečí. Dnes tolik „populární“ cestovatelé časem mají na tuto hrozbu jasný názor.

Pokud by došlo k nárazu obřího asteroidu do Země, mohlo by to mít závažné dopady na život na naší planetě. V závislosti na velikosti a rychlosti asteroidu by mohlo dojít k devastujícím poškození na Zemi a k masivnímu poškození života. Velký asteroid může vyvolat ničivé zemětřesení, vlny tsunami a mohou být vyvolány i sopečné erupce. Kromě toho může náraz asteroidu do Země vyvolat také velké množství prachu a nečistot, které mohou způsobit změny klimatu a ovlivnit život na Zemi po mnoho let.

Naštěstí se vědci snaží sledovat všechny asteroidy, které by mohly ohrozit Zemi, a pravidelně analyzují jejich dráhy a rizika, která představují. Pokud by se objevil asteroid, který by představoval reálné nebezpečí pro Zemi, mohli by vědci navrhnout různá opatření k odvrácení nebezpečí, jako například odklon asteroidu nebo jeho rozbití na menší kusy.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vědci versus cestovatelé časem

Vědci pravidelně sledují dráhy asteroidů, které se pohybují blízko Země, a analyzují rizika, která tyto asteroidy představují. Zatím nebyl zjištěn žádný asteroid, který by mohl v roce 2023 nebo v blízké budoucnosti narazit do Země. Ač podle vědců v současné době neexistuje žádné reálné nebezpečí pro Zemi, cestovatelé časem mají jiný názor.

Muž, který o sobě tvrdí, že je americký cestovatel v čase, uvedl, že se k Zemi příští rok blíží obří asteroid, který je podle něj o polovinu větší než Měsíc. Tento muž, který cestuje do budoucnosti, si říká na Tiktoku @_time_traveller_2269. Tiktoker tvrdí, že poloměr asteroidu může být až 868,7 kilometru. Natočil o tom dokonce i video, které můžete zhlédnout na jeho účtu zde:

https://www.tiktok.com/@_time_traveler_2269_

Ostatní uživatelé sociálních sítí nejsou v názoru na jeho tvrzení jednotní. Zatímco jedni myslí, že varování je třeba brát vážně, jiní jej považují za nesprávné. V převážné většině případů je však údajný cestovatel v čase za své varování zesměšňován poznámkami typu: "Jsem cestovatel v čase z roku 1963, omlouvám se, že jdu pozdě."

https://www.tiktok.com/@_time_traveler_2269_/video/7097305362541415685?_t=8SKIucp0hC2&_r=1@

Věda vidí „potenciální“ nebezpečí

Podle Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) se 16. května k Zemi přiblíží Asteroid 388945 (2008 TZ3). Asteroid je 1 608 metrů široký, tedy vyšší než Empire State Building v New Yorku či Socha Svobody a Eiffelova věž dohromady. Kdyby se vesmírný kámen srazil se Zemí, způsobil by rozsáhlou devastaci. Odborníci však považují tento asteroid za "potenciálně nebezpečný“ a podle odhadů vesmírných specialistů nás 27. května mine ve vzdálenosti 2,5 milionu kilometrů. Lidé se tedy nemají čeho obávat, protože kolem nás proletí v bezpečné vzdálenosti.

Ač nám nebezpečí nehrozí, neznamená to, že bychom neměli být ostražití a snažit se zlepšit naše schopnosti sledovat a analyzovat asteroidy, které se pohybují blízko Země. Vědci pracují na vývoji nových technologií a metod, které jim umožňují lépe sledovat asteroidy a předvídat možná nebezpečí, která představují. To nám pomůže lépe chránit Zemi před možnými nárazy asteroidů v budoucnosti. Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.sciencetimes.com, www.usatoday.com