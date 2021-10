K zemi se řítí obří asteroidy. Největší obavy mají vědci z planetky Bennu

Asteroid - ilustrační foto

Foto: Profimedia.CZ

Prach, úlomky meteoritů, a dokonce i drobné asteroidy dopadají na zemský povrch v podstatě neustále, aniž bychom to zaznamenali. Co by se ale stalo, kdyby do Země narazil objekt o něco větší a těžší? NASA pravidelně reviduje a doplňuje seznam asteroidů, které mohou naši planetu potenciálně ohrozit.