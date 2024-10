Dva roky a více než sedm měsíců. Tak dlouho trvá Ruská invaze na Ukrajinu, největší evropský konflikt od konce druhé světové války. Celý svět proto s napětím sleduje jednání zúčastněných stran s nadějí, že přijde konec. Ten se podle astrologa Alexeya Kirichenka blíží.

Ukrajinský astrolog prezentuje své předpovědi na sociální síti Youtube, kde má více než 16 tisíc odběratelů. Ti každý týden s napětím očekávají, co planety říkají o postupu vojsk nebo výsledcích schůzek politických představitelů.

Už od začátku konfliktu totiž stále probíhají mírová jednání obou stran, které si kladou různé podmínky.

Zatímco Rusko chce ukrajinskou neutralitu, odzbrojení a nerozmisťování některých útočných zbraní v zemi, proces „de-nacifikace“, zákonná práva používání jazyka ruských menšin v zemi, uznání nezávislosti dvou separatistických republik a uznání Krymu jako součásti Ruské federace, ukrajinská delegace žádá příměří, okamžité stažení ruských vojsk a bezpečnostní záruky. Zatím však došlo ke shodě pouze u prvních čtyř ruských požadavků.

Válka tak zuří stále a přináší oběti nejen na majetku, ale také životech. Řada lidí se proto ptá, kdy útoky skončí. Odpověď prý podle astrologa Alexeya Kirichenka není jednoznačná, postavení planet však přináší naději.

Konec války na Ukrajině

„Očekávám, že dohody mezi Ruskem a Ukrajinou by mohly být podepsány někdy v průběhu října,” přiznal v jedné ze svých předpovědi. „V klíčových otázkách se ale mohou objevit nejasnosti,” dodal.

Zdroj: Youtube

Podle něj budou mít podobu smlouvy o deeskalaci nebo příměří. Konec konfliktu to však zatím znamenat nebude.

Změní se však jeho povaha. „Nejdřív bylo Putinovým cílem zničení Ukrajiny jako státu. V roce 2024 se ale Pluto začalo vzdalovat od Kozoroha a přesouvat se do Vodnáře. To znamená, že se objevily nové cíle ve smyslu mezinárodního přátelství a vytváření mezinárodních aliancí,” popisuje.

Další vývoj konfliktu

Astrolog předpokládá, že o osudu Dombasu a Krymu se rozhodne až mezi lety 2025 a 2026. Věří, že území by měla být vrácena pod kontrolu Ukrajiny. Avšak ne bezprostředně po ukončení nepřátelství. „Vstup Krymu do EU se s největší pravděpodobností uskuteční v roce 2026, plus mínus jeden rok,” píše na svém blogu.

Vliv Pluta ve Vodnáři bude ale jen začátkem. Vládnutí Neptuna v Beranu má totiž již za dva roky přinést změnu celé Ruské federace. Kirichenko slibuje uvolnění cenzury, investice do nových projektů a celkovou otevřenost.

„Jakmile se dostane Uran do Blíženců, už nikdo se nebude ptát na území a hranice. Volby i komunikace bude transparentní a bude vládnout svoboda slova,” předpovídá.

Zdroje: www.faktor.bg, www.standartnews.com, www.marica.bg, www.dnes.bg, www.astro.zp.ua, www.cs.wikipedia.org, www.irozhlas.cz