Existují znamení zvěrokruhu, která mají v životě spoustu štěstí, aniž by se o ně musela nějak moc snažit. Podívejte se, čím je to dáno a zda nepatříte mezi šťastné vyvolené.

Zda jsme šťastní nebo ne, záleží z velké části na nás. Ten zbytek tvoří vlastnosti, které, které nám k takovému stavu mohou pomoci. Přečtěte si, která tři znamení zvěrokruhu jsou obzvlášť spokojená a šťastná. Třeba si z nich vezmete příklad, aby se lépe dařilo i vám.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Co potřebuje Lev ke štěstí? Požitky. A ty jeho jsou mnohovrstevnaté. V každém případě je třeba na začátek říct, že se jedná o nejsebevědomější znamení zvěrokruhu. Vždy věří v sebe a své schopnosti a v žádné situaci neprojevuje strach ani váhání. Lev září sebedůvěrou, která ho činí velmi přitažlivým. Právě společnost představuje podstatný dílek do skládanky jeho štěstí.

Lvi často prožívají velkou lásku, příkladně pečují o svou rodinu a jsou šťastní jako blechy, když jsou všichni pohromadě a spokojení. Své nejbližší, zejména ty, které mají rádi, vždy chrání a podporují. Co je ale třeba zmínit, že se Lev rozhodně neošidí. Je šťastný, když si může užívat své koníčky, ať jsou jakkoli nákladné.

Nikdo to nemá v životě snadné, ani Lev. Jenže ten se svým pozitivním a optimistickým přístupem vždy vidí spíš sklenici poloplnou než poloprázdnou. Věří, že všechno dobře dopadne a že bude mít štěstí. A ono mu to vychází…

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Do šťastných znamení rozhodně patří i Střelec. Tihle lidé jsou doslova miláčci vesmíru. Vyznačují se pozitivní, veselou a nadšenou povahou. Hvězdy jim nadělily spoustu talentů a díky nim mají štěstí v čemkoli na co sáhnou. Daří se jim v akademické sféře, dobře si vedou jako podnikatelé, nacházejí štěstí v lásce a obecně si umí užívat šťastný a spokojený život. Kromě toho jsou Střelci specialisti na životní příležitosti. Nikdy nepromeškají tu správnou.

Střelci patří k velmi charismatickým lidem. Stačí jim lusknout prsty a hned na nich visí oči jejich okolí, nemluvě o náklonnosti, jaké se jim dostává. Faktem je, že oni sami jsou skvělí přátelé, vždy připraveni pomoci. Tedy za předpokladu, že právě někde neprožívají nějaké dobrodružství, což je pro ně plnění snů, jež je dělá rovněž šťastnými.

Tohle inteligentní a po vzdělání dychtící znamení na sobě neustále pracuje. Střelci věří v osud. A hlavně v to, že na cestě životem budou potkávat jenom samé dobré věci. Ne nadarmo se říká, co do vesmíru vyšleš, to se ti vrátí. U Střelců to platí stoprocentně.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Sympaťáci, velmi upovídaní, se smyslem pro humor, neuvěřitelně přátelští. Takoví jsou Blíženci. Vzhledem k naprosto bravurní schopnosti komunikace tihle lidé často pracují v oblastech souvisejících s mluvením. Poznáte je jako novináře, PR manažery, herce, ale také obchodníky, lektory nebo učitele.

Blíženci svoje štěstí zásadně nacházejí ve vztazích kolem sebe. Umí se snadno spřátelit a jsou to oni, kteří s vámi budou udržovat spojení. Na jakémkoli přátelském nebo pracovním setkání jsou doslova ve svém živlu, udržují hovor, nasávají nové informace a poznávají nové lidi.

Jsou to tak trochu dobrodruzi. Rádi objevují svět a pro svůj optimistický pohled na život jsou skvělí společníci. O něco horší to je s partnerskými závazky. Svůj pozitivní a šťastný přístup totiž rádi poskytují více lidem najednou. Jejich štěstí tak spočívá i v tom, že jsou flexibilní a umějí se přizpůsobit jakékoli situaci.

