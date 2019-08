Ať žijí duchové: Z Dlouhý Janek na film zanevřel a věnuje se ženské profesi

Jiřímu Procházkovi bylo 13 let, když lámal dívčí srdce v muzikálové pohádce Oldřicha Lipského Ať žijí duchové. Role Dlouhého Janka ho proslavila nejvíce, i když si zahrál i v jiných dětských filmech. Natáčení ho bavilo a chtěl se stát hercem. Osud ale rozhodl jinak.

Abychom byli přesnější, nebyl to vlastně osud, nýbrž profesoři toho času působící na herecké konzervatoři. "Razili heslo, že děti zkažené filmem na té škole nemají co hledat," vysvětlil po letech Jiří Procházka. Protože nevěděl, co by chtěl v životě dělat jiného, přihlásil se na průmyslovku a poté se ještě vyučil dámským kadeřníkem.

Film Ať žijí duchové však nebyl jen o hereckém výkonu, ale také o hudbě a zpěvu. A právě v tomto ohledu měl Jiří velký talent, nehledě na brblání odborníků z konzervatoře. Hudba ho táhla více než cokoli jiného a nakonec se uchytil v kapele Repete. Ne koncertech dodnes zpívá i písničky z filmu, který ho kdysi proslavil.

Kromě toho se živí jako zvukař. Povolání kadeřníka tak odsunul na vedlejší kolej a stalo se mu spíš koníčkem. Stříhá své příbuzné a kamarádky a občas k němu ještě zajdou stálé zákaznice, které tvrdošíjně odmítají jít za někým jiným.

"Asi to bylo snad i dobře, že jsem se na hereckou školu nedostal, člověk má přeci zkusit všechno, jak se říká," míní s odstupem času Jiří, kterému dodnes zůstalo chlapecké charisma. Jak se od svých dětských let změnil, prozradí naše fotogalerie.